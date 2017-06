Un mois d’octobre difficile attend le Canadien

Le Canadien de Montréal disputera ses trois premiers matchs de la saison 2017-2018 à l’extérieur durant un mois d’octobre qui sera marqué par un voyage en Californie.

D’après le calendrier complet de la Ligue nationale de hockey (LNH) diffusé jeudi, le Tricolore visitera coup sur coup les Sabres de Buffalo, les Capitals de Washington et ses tombeurs du printemps dernier, les Rangers de New York, pour amorcer son parcours. Tel que dévoilé mercredi, la troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien commencera la campagne le 5 octobre.

Aussi, après avoir accueilli les Blackhawks de Chicago dans le cadre de son duel inaugural au Centre Bell, elle se dirigera éventuellement vers l’Ouest pour des matchs à San Jose, Los Angeles et Anaheim entre les 17 et 20 octobre.

Le mois de novembre sera plus favorable au Bleu-Blanc-Rouge avec une séquence de six rendez-vous à domicile. Alexei Emelin et les Golden Knights de Las Vegas seront de passage au Québec le 7 novembre, entre autres, alors que Nathan Beaulieu et les Sabres s’y présenteront quatre jours plus tard.

Les partisans de l’équipe dans l’ouest du pays retrouveront leurs favoris peu après que ceux-ci eurent disputé une rencontre au TD Place d’Ottawa face aux Sénateurs, le 16 décembre. En effet, celle-ci sera suivie de six joutes à l’étranger, le tout comprenant des arrêts à Vancouver, Edmonton, Calgary, Raleigh (en Caroline), Tampa et Sunrise (en Floride) pendant les Fêtes.

Pour le reste, Montréal jouera trois fois contre les Bruins de Boston entre les 13 et 20 janvier. Les Ducks d’Anaheim et les Sénateurs feront les frais du traditionnel week-end du Super Bowl à Montréal, les 3 et 4 février, tandis que la Sainte-Flanelle voyagera à Las Vegas le 17 février. La saison du Canadien prendra fin le 7 avril à Toronto.