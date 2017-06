Un petit goût amer

L’Impact a l’impression d’avoir laissé une chance filer en faisant match nul 1 à 1 avec le Toronto FC lors du premier match de la finale du Championnat canadien, mercredi.

«C’est sûr que tu veux toujours gagner à la maison alors on est un peu déçus de ne pas sortir avec une victoire», a reconnu l’entraîneur adjoint, Jason Di Tullio.

Le Bleu-blanc-noir devra maintenant aller l’emporter à Toronto mardi prochain ou faire match nul de 2 à 2 ou plus.

Et si ça devait arriver, tout ne sera pas gagné parce qu’en raison d’une modification du format du tournoi cette année, l’équipe gagnante devra affronter le Toronto FC dans un match ultime au début du mois d’août puisque Toronto avait gagné son billet pour la Ligue des champions 2018 l’été dernier.

L’équipe de Greg Vanney devra donc remettre son titre en jeu si l’Impact devait triompher au BMO Field dans moins d’une semaine.

Beaucoup mieux

C’est surtout l’aspect offensif qui cause des regrets. Et il y a aussi eu ce tir de pénalité raté par Ignacio Piatti en deuxième demie.

«On est un peu déçus dans le tiers offensif avec la dernière passe et l’exécution, mais on n’est pas trop inquiets parce qu’on a vu cette année que, offensivement, la plupart du temps ça marche», a noté Di Tullio.

L’adjoint de Mauro Biello a toutefois mis en évidence l’effort défensif qui a été presque irréprochable.

«On a regardé le match ce matin [jeudi] et on a vu que défensivement, individuellement et collectivement c’était beaucoup mieux contre une équipe qui marque des buts et qui est dangereuse.»

Plus à l’aise

Pour une troisième rencontre consécutive, Biello a opté pour un schéma à trois arrières centraux et deux latéraux à la fois ailiers et défenseurs.

Si l’expérience a été plus ou moins concluante à Kansas City et à Orlando, Di Tullio estime que la progression est intéressante.

«On commence à être à l’aise avec le 3-5-2, on est confiants avec la progression qu’on connaît.

«On sait ce que le 4-2-3-1 et le 4-3-3 peuvent nous donner, et on veut avoir un autre système dans la poche.

Faire du trouble

Di Tullio estime que l’Impact a ce qu’il faut pour causer la surprise à Toronto mardi prochain.

«On a montré qu’on peut faire du trouble à l’étranger», assure-t-il.

Mais ça se ferait sans quelques combattants, dont Marco Donadel et Chris Duvall, qui seront suspendus pour accumulation de cartons jaunes.

Le Bleu-blanc-noir sera aussi très certainement privé de Daniel Lovitz, dont le genou est passablement amoché avec plus d’une dizaine de points de suture.

Lovitz sera d’ailleurs absent samedi.

«Pour Columbus, ça va être trop tôt, a indiqué Di Tullio. La blessure va prendre une ou deux semaines [à guérir] et après on réévaluera.»