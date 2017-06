David Perron s’attendait à demeurer avec les Blues

CHICAGO | David Perron s’attendait bien à demeurer avec les Blues. Son directeur général lui avait dit qu’il mettrait tout en oeuvre pour convaincre les Golden Knights de sélectionner un autre joueur. Ce qu’il a fait. Mais George McPhee tenait absolument à miser sur la touche offensive et l’expérience du Québécois.

En entrevue au Journal de Montréal, Perron a admis avoir été déçu lorsqu’il a appris, mardi soir, qu’il ferait partie des 30 joueurs choisis dans le cadre du repêchage d’expansion du lendemain. Un sentiment qui n’aura finalement duré qu’une nuit.

«Quand je me suis réveillé mercredi matin, j’ai commencé à être excité. Je me suis dit que ça allait être une superbe expérience, que j’aurais un entraîneur de la trempe de Gerard Gallant et qu’on allait être la première équipe de sport majeur à s’implanter dans cette ville», a expliqué l’attaquant de 29 ans.

Puis, le repêchage a eu lieu. Lentement, mais sûrement, il commence à réaliser que l’équipe que les Golden Knights présentement cet automne n’aura rien à voir avec celles des expansions précédentes où les années de misères étaient un passage obligé avant de commencer à être un tant soit peu compétitif.

«Je sais qu’il n’y a encore rien de coulé dans le béton et qu’il y a encore des transactions qui peuvent survenir, mais avec des gars comme Marc-André Fleury, James Neal et Marc Méthot, c’est un excellent départ. J’ai l’impression qu’on pourra lutter pour une place dans les séries dès notre première année», a-t-il soutenu.

Des responsabilités pour Perron

Effectivement, il est encore tôt pour connaître la formation qu’enverra Vegas sur la patinoire pour le premier match de son histoire, le 6 octobre, à Dallas. Mais si l’on se fie à l’affiche promotionnelle de l’équipe, sur laquelle apparaissent les visages de Perron, Neal et Fleury, ce trio devrait y être.

«Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j’espère que ça va venir avec un contrat de six ans», a lancé, dans un éclat de rire, Perron, dont l’entente actuelle arrivera à échéance à la fin de la prochaine campagne.

En 82 matchs, l’hiver dernier avec les Blues, l’ailier droit a inscrit 18 buts et ajouté 28 passes pour un total de 46 points. Des statistiques qui se rapprochent des standards qu’il avait établis lors de ces meilleures saisons dans le circuit Bettman.

«J’ai déjà parlé avec la direction de l’équipe. Ils souhaitent m’offrir un poste dans leur top 6, a-t-il ajouté, plus sérieusement. J’ai également l’impression qu’ils vont regarder vers moi et mes 10 ans d’expérience dans la LNH pour essayer de créer une chimie entre tous ces joueurs qui arrivent de partout.»

Le travail avant tout

Avec la présence de Fleury, Méthot, Jonathan Marchessault, Jean-François Bérubé, William Carrier et Pierre-Édouard Bellemare, les bases risquent d’être bien jetées dans le vestiaire des Golden Knights. Du moins, du côté francophone.

«On risque d’avoir bien du plaisir tous les boys ensemble», a lancé Perron à ce sujet.

Du plaisir qui ne risque pas de se transformer en excès a-t-il tenu à assurer, bien conscient des craintes et des réserves soulevées par plusieurs.

«C’est incroyable le nombre d’événements auxquels nous pourrons assister. Il y aura tellement de choses à faire à Las Vegas lorsque nous aurons une journée de congé, a-t-il mentionné. Mais, on est des professionnels, on sait qu’on a un travail à faire. Et quand ça fait six ou sept mois que tu y habites, ça devient de la routine.»

«J’ai quand même le sentiment que j’aurai plus d’amis qui viendront me voir là-bas qu’à St-Louis.»

C’est peut-être eux qu’il faudra surveiller.