Une nouvelle histoire pour Marchessault avec les Golden Knights de Vegas

La déception de quitter l’organisation lui ayant permis d’exposer son flair offensif a rapidement laissé place à l’excitation dans le cas de Jonathan Marchessault, qui est plus emballé que jamais à l’idée de participer à la nouvelle aventure des Golden Knights de Vegas.



L’attaquant de 26 ans a été l’un des 30 choix du directeur général George McPhee lors du repêchage d’expansion, mercredi soir, après avoir été laissé sans protection par les Panthers de la Floride.



Auteur de 30 buts et 21 mentions d’aide en 75 rencontres lors de la dernière campagne, Marchessault n’empochera que 750 000 $ en 2017-2018, une aubaine que les Golden Knights n’avaient pas l’intention de laisser filer. Marchessault a appris en matinée de la bouche de son agent Par Brisson que Vegas miserait sur lui. Quelques heures plus tard, McPhee lui téléphonait pour officialiser le tout.



«Je suis vraiment content, a souligné le patineur de Cap-Rouge en entrevue à sa résidence de Québec. C’est une équipe qui me voulait, considérant tous les joueurs des Panthers qui étaient disponibles. Ils me voulaient vraiment et je suis aussi très content de faire partie d’une nouvelle histoire. Je pense qu’on pourra être compétitifs dès le départ.



«De plus, je ne m’en vais pas dans un territoire inconnu avec mon ancien entraîneur Gerard Gallant, l’entraineur du vidéo Tommy Cruz et il y a aussi Ryan Craig, qui a été mon capitaine à Springfield dans la Ligue américaine et qui est rendu assistant entraineur.»



Du respect pour Gallant



Marchessault en sera à une troisième équipe en autant d’années dans la Ligue nationale, après des passages à Tampa et Sunrise. Mais le fait de renouer avec Gallant dans le désert du Nevada l’emballe au plus haut point.

«Je ne sais pas s’il a eu une grande influence, car le coach n’a pas nécessairement de l’influence sur des décisions comme ça, mais je suis sûr qu’il avait son mot à dire et qu’il était très content quand il a parlé à mon agent de voir que j’avais été repêché.

«Il a dit que j’avais saisi ma chance l’an passé. On s’apprécie beaucoup tous les deux et je suis extrêmement reconnaissant [envers lui] qu’il m’ait donné ma chance sur la première ligne», a exprimé l’ancien des Remparts de Québec.

Aucun intouchable

Conscient que bien des mouvements surviendront d’ici les prochains jours et que le visage de l’équipe risque encore de changer, Marchessault n’a toutefois reçu aucune garantie du DG des Golden Knights qu’il serait

du match d’ouverture, en octobre prochain.

«Dans sa situation en ce moment, il n’y a personne qui est intouchable. Ça fait partie du monde du hockey, mais pour l’instant, je fais partie de Las Vegas et je suis vraiment content», a-t-il assuré.

Une équipe «compétitive» rapidement

À voir l’alignement actuel, Jonathan Marchessault est convaincu que les Golden Knights sauront tirer leur épingle du jeu dès leur saison inaugurale. Mais est-ce que ce sera suffisant pour atteindre le bal éliminatoire?

«C’est dur à dire [...] De nos jours, ça peut changer dans la Ligue nationale. Tu regardes Nashville qui a fini huitième et qui s’en va en finale de la Coupe Stanley. Tout se passe sur la patinoire et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais avec les joueurs qu’on a, on peut être compétitifs dès le départ», a soutenu l’explosif joueur d’avant.



Les Golden Knights ont fait confiance à Marc-André Fleury et Calvin Pickard, qui seront selon toute vraisemblance les deux premiers gardiens de la concession. Marchessault a vanté cette force. Fleury amorcera ce nouveau chapitre de sa carrière fort de trois bagues de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh.



«Dans les buts, on est très forts avec Marc-André Fleury, [Calvin] Pickard et JF Bérubé. On a de bons défenseurs. Ce ne sont pas nécessairement des défenseurs que tu entends beaucoup parler, car ne sont pas les numéros un ou deux, mais ils sont bons et ils sont souvent dans l’ombre des étoiles», a-t-il mentionné.



Convaincu du marché

Marchessault croit fermement que le hockey fonctionnera à Las Vegas, qui avait toujours été boudé auparavant par les sports majeurs professionnels. La semaine passée, le propriétaire Bill Foley a confirmé que 14 000 billets de saison avaient trouvé preneur.

«Je pense que oui [que ça va marcher]. Ils ont combien de billets de saison de vendus, à date? 12 000 ou 13 000. Ça commence bien. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à Vegas. Je regarde les marchés comme Los Angeles et New York. Il y a beaucoup de compagnies qui achètent [des billets] et je crois que ce sera similaire pour Vegas. On va être choyés du côté des partisans.»

D’ici l’ouverture du camp d’entraînement, Marchessault devrait se rendre dans la capitale du jeu pour visiter les installations ainsi que les maisons pour installer sa petite famille - sa femme et ses deux enfants.