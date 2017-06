Vénérable Michel Tremblay

Michel Tremblay, figure emblématique de la littérature et de la dramaturgie québécoise, soufflera ses 75 bougies dimanche. Bien qu’il ne déborde pas d’enthousiasme à l’idée de franchir ce cap, c’est un artiste passionné, toujours habité par une soif d’écrire intarissable, qui s’est entretenu avec Le Journal, pour l’occasion.

«Soixante-quinze, ç’a quelque chose de définitif», a répondu l’écrivain lorsque nous lui avons demandé dans quel état d’esprit il se trouvait, à quelques jours de son anniversaire.

«On ne peut plus prétendre qu’on est jeune, a-t-il poursuivi. On le sait depuis longtemps qu’il y en a plus derrière nous que devant, mais pour moi, c’est vraiment le début de la fin, même si je suis en forme et que je n’ai pas de problèmes. C’est... ouf!»

Heureusement pour lui, c’est dans un lieu qu’il affectionne, entouré de nombreux collègues et amis, mais également du public, qu’il vivra cette journée. En effet, le Théâtre du Nouveau Monde offrira exceptionnellement une représentation de sa comédie musicale Demain matin, Montréal m’attend, dimanche après-midi. Un hommage lui sera rendu une fois le rideau tombé.

Reconnaissance

Surtout, n’allez pas croire que sa remarque était empreinte de sarcasme. L’auteur, à qui le théâtre Espace Go a également rendu hommage dans le cadre de sa soirée-bénéfice, en avril dernier, n’est pas du genre à renier les marques d’affection, bien au contraire.

«Il y avait tellement peu de chance que ce qui m’est arrivé m’arrive, que j’apprécie le moindre petit cadeau», a expliqué l’artiste qui se considère comme un self-made-man, puisqu’il n’a pas fait d’«écoles».

«Ressentir la reconnaissance des autres, c’est merveilleux, a-t-il ajouté. Tout le monde veut être apprécié, alors je ne comprends pas que l’on puisse refuser certains honneurs.»

Parmi les «cadeaux» qu’on lui fera au cours des prochains jours, on compte le lancement d’une publication de 1400 pages comprenant les neuf tomes de sa série La diaspora des Desrosiers. Publié chez Leméac Éditeur et Actes Sud (en Europe), le bouquin sera en librairie à compter de mercredi.

«De voir que tes éditeurs prennent la peine de réunir neuf livres qui vont ensemble dans un même volume, sur du beau papier et tout ça, c’est vraiment formidable. C’est mon cadeau de 75e anniversaire de leur part.»

Occupé

Une chose est sûre: Michel Tremblay n’a pas l’intention de ralentir le rythme.

«La perte d’inspiration, c’est la plus grande frousse de ma vie, a-t-il dit. On n’a jamais rencontré un artiste qui voulait prendre sa retraite. Ça n’existe pas.»

L’auteur, qui a pris l’habitude de présenter un roman par an, et ce, depuis une quinzaine d’années déjà, lancera en octobre un nouveau récit intitulé Le peintre d’aquarelles.

«J’ai fini les dernières corrections il y a quelques semaines, a-t-il indiqué. Tout ce que je peux dire, c’est que je reprends un personnage que j’ai abandonné il y a une trentaine d’années et qui est maintenant devenu une vieille personne.»

Il n’y a pas que ce lancement qui gardera l’artiste occupé d’ici la fin de l’année. Avant Noël, ses obligations l’amèneront même à quitter son domicile de Key West (il y vit six mois par an) durant une dizaine de jours.

À son ordre du jour: la première d’Enfant insignifiant!, adaptation de son livre Conversations avec un enfant curieux qui sera présentée chez Duceppe, à compter du 13 décembre. Il signera également le conte offert par l’OSM dans le cadre de leurs concerts de Noël, qui auront lieu du 19 au 21 décembre.

Une figure à son effigie sera présentée lors du défilé de la fête nationale à Montréal

Il n’y a pas que le Théâtre du Nouveau Monde qui soulignera l’immense apport à la culture québécoise de l’œuvre de Michel Tremblay, à l’occasion de son 75e anniversaire. Samedi, lors du traditionnel Défilé de Montréal, présenté dans le cadre des célébrations de la fête nationale, le public aura droit à un tableau qui rendra hommage aux Belles-sœurs, œuvre marquante du dramaturge. Pour l’introduire, les créateurs du défilé ont fait fabriquer une grande figure à l’effigie de Michel Tremblay. Lorsque portée par un participant, elle mesure environ trois mètres. «Ils m’ont demandé la permission. J’ai trouvé ça drôle, alors j’ai dit oui», a expliqué l’auteur, qui a surtout été séduit par l’idée qu’un hommage soit rendu aux Belles-sœurs.

Drapeau et Cohen

Six autres grandes figures défileront pour le public, dans le cadre de l’événement. Parmi les personnages qu’elles représenteront, on compte Jeanne Mance, Leonard Cohen, Jean Drapeau et Paul de Chomedey de Maisonneuve. Pour Joël Legendre, le metteur en scène du défilé, la présence de l’auteur parmi les grandes figures, toutes à l’effigie de Montréalais qui ont marqué l’histoire de la ville, relevait de l’évidence.

Le Défilé de Montréal, qui se déroulera demain sur la rue Saint-Denis, entre les rues Boucher et De Rigaud, débutera à 13 h.