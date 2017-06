Votre guide des festivités

À compter de jeudi, aux quatre coins de la province, ce sont des milliers de personnes qui se rassembleront afin de célébrer la fête nationale du Québec. Pour l’occasion, Le Journal vous présente un guide des concerts auxquels vous pourrez assister gratuitement, les 23 et 24 juin.

Montréal

Yann Perreau

Photo courtoisie

L’artiste célébrera la Saint-Jean sur l’Esplanade du Parc olympique, le 23 juin, à 21 h. Il sera précédé d’un concert offert par Lydia Képinsky.

Les Hôtesses d’Hilaire

Le groupe se produira sur la Place du Marché Atwater, dans le Sud-Ouest, à 22 h, le 23 juin. Louis-Philippe Gingras y sera également, à 20 h 30.

Les Trois Accords

Les Trois Accords n’auront pas de répit à la Saint-Jean. La bande se produira à L’Île-Bizard (parc Eugène-Dostie) le 23 juin, mais aussi à La Prairie (parc des Jésuites), le 24 juin.

Xavier Caféïne

L’artiste offrira un concert dans Villeray, au 7390 Henri-Julien (au coin de Castelnau), à 21 h 15. Le 24 juin, ce sont Dumas et Laurence Nerbonne qui s’y produiront.

Robert Charlebois

Photo Ben Pelosse

Il est l’une des têtes d’affiche du grand spectacle de la fête nationale à Montréal qui aura lieu le 23 juin à compter de 21 h, sur la place des Festivals. Animé par Guillaume Lemay-Thivierge, l’événement mettra également en vedette Charlotte Cardin, Claude Dubois et Patrice Michaud.

Gregory Charles

Le 24 juin, l’artiste est attendu sur la scène du parc du Millénaire, à Dorval, à 20 h 15. L’imitateur et humoriste Steeve Diamond le précédera à compter de 19 h.

Marc Dupré

Le chanteur se produira au parc des Rapides de LaSalle, le 24 juin, à compter de 21 h 10.

Marie-Denise Pelletier

Photo Martin Chevalier

C’est sur le parvis de l’église Nativité-de-la-Sainte-Vierge d’Hochelaga, sur la rue Dézéry, que la chanteuse Marie-Denise Pelletier célébrera le 24 juin. Son concert débutera à 14 h.

Les Cowboys Fringants

Photo Chantal Poirier

Le 24 juin, c’est au parc Saint-Louis, à Lachine, que Les Cowboys Fringants célébreront la Saint-Jean-Baptiste. Ils y sont attendus à 21 h 30. Tire le Coyote sera aussi de la partie.

Manu Militari

Le 24 juin, dans le Quartier latin (rue St-Denis près de Maisonneuve), les amateurs de hip-hop seront servis. Alors que Treizième étage (Sans Pression et Cobna) montera sur les planches à 21 h, la soirée se poursuivra avec Manu Militari, à 22 h 30.

Jessica Vigneault et Paulo Ramos

Sur le Plateau Mont-Royal, le 24 juin, c’est au parc Sir-Wilfrid-Laurier que les gens sont invités à festoyer avec Jessica Vigneault (la fille de Gilles) et Paulo Ramos.

Laval

Ariane Moffatt

À Laval, c’est au Centre de la nature que se dérouleront les célébrations, le 24 juin. À compter de 21 h, on y présentera un grand spectacle mettant en vedette Ariane Moffatt, mais également Clémence Desrochers, Louis-Jean Cormier, Alexe Gaudrault et Matt Hulobowski.

Centre-du-Québec

Les BB

Patrick Bourgeois et ses acolytes Alain Lapointe et Antoine Gratton (qui remplace François Jean) offriront l’un de leurs rares concerts le 23 juin, au parc Terre-des-Jeunes, à Victoriaville. Le trio est attendu sur scène à 20 h 30.

Canailles

À Drummondville, le 23 juin, Canailles se produira au parc Sainte-Thérèse, à 21 h 15.

Abitibi-Témiscamingue

Les Vikings

Le 23 juin, Les Vikings se produiront à La Sarre avec Michel Pagliaro et Wilfred LeBouthillier, notamment. Ils sont attendus sur scène à 20 h 30.

Raoûl Duguay

Photo Ben Pelosse

À Rouyn-Noranda, c’est à la presqu’île du Lac Osisko que l’artiste montera sur scène, le 23 juin, à 20 h.

Émile Bilodeau

Photo courtoisie

Le musicien offrira un concert à Amos le 23 juin, à l’Agora naturelle, à compter de 19 h. Le groupe Tripe à quatre suivra à 22 h.

Estrie

Les 4 Haïssables

Le 23 juin, à Racine, le groupe humoristique se produira au Terrain de balle Racine à 20 h. La formation Raton Lover suivra à 21 h 30.

Klô Pelgag

Photo courtoisie

Le 23 juin, l’artiste se produira au parc Jacques-Cartier, à Sherbrooke, à compter de 22 h 15. Son concert sera précédé d’une prestation d’Antoine Lachance, à 19 h 30.

Mauricie

Simon Boudreau

Le 24 juin, l’artiste présentera ses chansons du côté du parc portuaire de Trois-Rivières, à compter de 21 h 15.

Dominique Hudson

C’est au 121, rue de la Mennais, à 20 h 30, que sera attendu le chanteur à Louiseville, le 23 juin.

Guylaine Tanguay

Photo courtoisie, Sonia Ulrich

À Saint-Alexis-des-Monts, c’est au son du country de Guylaine Tanguay que le public pourra célébrer, le 23 juin. Son concert aura lieu à compter de 22 h, sur le site du Festival de la truite mouchetée.

Outaouais

La Bottine souriante

Photo courtoisie

C’est à Gatineau (au coin des rues Laval et Aubry), le 23 juin, que le groupe célébrera la fête nationale. Leur concert débutera à 21 h.

Laurentides

La Bottine souriante

Le 24 juin, la joyeuse bande se dirigera vers Saint-Eustache, où elle se produira sur la scène située derrière le manoir Globensky (235, rue Saint-Eustache), à compter de 22 h 30.

Marc Dupré

Photo Pierre-Paul Poulin

À 21 h, le 23 juin, c’est au parc de la Polyvalente Saint-Jérôme, à Saint-Jérôme, que Marc Dupré fêtera la Saint-Jean.

Patrice Michaud

À Sainte-Thérèse, le 24 juin, l’artiste est attendu sur la scène située dans le stationnement de l’hôtel de ville, à 20 h 15.

Louis-Jean Cormier

Photo courtoisie

À Boisbriand, c’est le 23 juin, au parc René-Lévesque, que le public pourra se joindre à Louis-Jean Cormier pour célébrer la Saint-Jean. Le musicien est attendu sur scène à 21 h.

Les Respectables

Le 23 juin, à Saint-Sauveur, c’est avec Les Respectables que la population est invitée à festoyer. Leur concert aura lieu au parc Georges-Filion, à compter de 20 h 30.

Kevin Parent

Photo Stevens LeBlanc

Le 23 juin, c’est dans le Vieux Saint-Eustache que célébrera l’artiste. À 22 h 15, il montera sur la scène qui se trouvera derrière le manoir Globensky, situé au 235, rue Saint-Eustache.

Elizabeth Blouin-Brathwaite

À Sainte-Adèle, le 24 juin, les gens sont invités à venir faire la fête avec Elizabeth Blouin-Brathwaite. Son spectacle, présenté au parc de la famille, débutera à 21 h.

Lanaudière

Loco Locass

Photo Charles William Pelletier

À Joliette, le 23 juin, c’est avec Loco Locass que les gens pourront célébrer. Leur concert sera présenté au parc Louis-Querbes, à compter de 21 h.

Paul Piché

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Le 23 juin, à 20 h 30, c’est dans le Vieux-Terrebonne, sur la scène qui se trouvera dans le stationnement municipal voisin du Théâtre du Vieux-Terrebonne, qu’il présentera son spectacle 40 printemps. Marco Calliari et Florence K seront ses invités.

Simon Boudreau

L’auteur-compositeur-interprète se produira le 23 juin au parc Gérard-Lavallée, à Lavaltrie, à 20 h 30.

Alex Nevsky

Photo Chantal Poirier

Au parc de l’Île-Lebel, à Repentigny, c’est en compagnie de King Melrose (19 h 10), d’Alex Nevsky (20 h 30) et de Bodh’aktan (22 h 30) que le public est invité à célébrer, le 24 juin.

Montérégie

Paul Piché

Le 24 juin, c’est au parc de la Cité, à Saint-Hubert, que Paul Piché poursuivra les célébrations de la fête nationale. Florence K et Vincent Vallières seront ses invités. Son concert sera précédé des prestations de Caroline Savoie et Sally Folk, dès 19 h 35.

France d’Amour

Photo courtoisie

Le 23 juin, la musicienne se produira au parc Delpha-Sauvé, à Salaberry-de-Valleyfield, à 22 h 20. Le 24 juin, c’est à Saint-Jean-sur-Richelieu que l’on pourra la voir, puisqu’elle est attendue au parc Gerry-Boulet à 20 h 30.

Les Vikings

Le 24 juin, le groupe qui sera notamment composé de Valérie Carpentier et de Claude Dubois se produira au parc de la Rivière-aux-Pins, à Boucherville. Le concert débutera à 20 h.

Breen LeBoeuf et Martin Deschamps

Le 23 juin, sur la rue Saint-Charles, dans le Vieux-Longueuil, les festivités s’amorceront avec Charles Kardos, à 19 h, et se poursuivront avec Breen LeBoeuf (Offenbach) et Martin Deschamps, à 20 h.

Bodh’aktan

Le 23 juin, c’est au parc de la Rivière-aux-Pins, à Boucherville, que célébreront les membres de Bodh’aktan. Ils sont attendus sur scène à 22 h 15.

Capitale-Nationale

Animé par Marie-Mai, le grand spectacle de la fête nationale, présenté sur les plaines d’Abraham, le 23 juin, mettra en vedette Éric Lapointe, Daniel Bélanger

Geneviève Jodoin

Photo courtoisie, Mélanie Ladouceur

23 juin, 20 h

Centre éducatif Saint-Aubi

Baie-Saint-Paul

Jonathan Painchaud

Photo Ben Pelosse

L’ex-Oukoumé Jonathan Painchaud montera sur scène, le 23 juin, à 22 h 15, au Terrain des loisirs de Sainte-Brigitte-de-Laval

Qu4rtz

23 juin, 20 h 30

Pont-Rouge

Parc de Île Notre-Dame

Noir Silence

La formation Noir Silence interprétera certainement son énorme succès On Jase de toi le 23 juin au parc Henri-Casault, dans l’arrondissement Charlesbourg, à Québec. Le chanteur Michaël Rancourt montera sur scène à 18 h 30. Noir Silence sera à nouveau en spectacle, le 24, à partir du 20 h, avec Les Respectables et Vilains Pingouins au parc de la Chanterelle à Val-Bélair.

Mélissa Bédard

Photo Eva-Maude TC

L’ex-Star-académicienne Mélissa Bédard fêtera la Saint-Jean dans sa ville d’origine le 24 juin. Elle se produira au parc Sainte-Geneviève, à Sainte-Foy, à 20 h 30.

Les Respectables, Vilains Pingouins et Noir Silence

Photo courtoisie

Le rock sera à l’honneur, le 24 juin, au parc de la Chanterelle, à Val-Bélair, avec un trio constitué des formations Les Respectables, les Vilains Pingouins et Noir Silence. Ça débute à 20 h

Étienne Drapeau

Photo Ben Pelosse

24 juin, 20 h 15

La Malbaie

Centre-ville

Saguenay-Lac-St-Jean

Claude Bégin

Photo Léa Clermont-Dion

23 juin, 20 h 30

160, chemin de la Montagne

Lac-Bouchette

Mario Tessier

Photo Chantal Poirier

Mario Tessier offrira une fête nationale sous le signe de l’humour le 23 juin à Alma. Il montera sur les planches de la Place Cogego à 20 h 30.

Max Leblanc et P-A Méthot

Photo courtoisie

23 juin, 21 h

Zone portuaire de Saguenay

Chicoutimi

Stefie Shock

Photo courtoisie

Stefie Shock, meneur de soirées toujours chaudes et endiablées, promet de faire lever la fête, le 24 juin, à 22 h 30, au 160, chemin de la Montagne, à Lac-Bouchette.

Est-du-Québec

Suroît

Photo courtoisie

La musique traditionnelle sera à l’honneur, le 24 juin, à la Grande place des Îles, à Matane, avec la formation madelinienne Suroît. Le spectacle débutera à 21 h 45.

Chaudière-Appalaches

Offenbach

Réunis sous la bannière Offenbach, avec John McGale, qui a fait partie de la formation québécoise, les musiciens interpréteront des classiques du groupe, le 23 juin, à 22 h 45, au Terrain de balle de Black-Lake, à Thetford-Mines. La violoniste Patricia Marcoux sera en spectacle à 20 h

Mauvais Sort

Photo courtoisie

La formation Folk’n’Roll québécoise Mauvais Sort, qui a joué dans neuf pays dans le monde, montera sur scène, armée de ses airs festifs, à 19 h 45, le 24 juin, au parc Ian Breakey à Breakeyville.

Côte-Nord et Gaspésie

Rémi Chassé

Photo d'archives

Finaliste à la deuxième saison de l’émission La Voix, Rémi Chassé et ses musiciens seront en vedette au parc Centre Ville à Forestville, le 23 juin, à 20 h 30.

Daniel Boucher

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Daniel Boucher ira à la rencontre de sa gang de malades, pour fêter la Saint-Jean, le 23 juin, à 21 h, au parc Germain-Deslauriers, à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, et le 24, à 21 h 30, au parc des Pionniers, à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Ivy

Photo courtoisie, Marie-Andrée Blais

24 juin, 20 h

Théâtre de la Vieille Forge

Petite-Vallée

Cinq endroits où voir le ciel briller

Laval : Au Centre de la nature, le 24 juin, des feux d’artifice seront présentés tout de suite après la finale du grand spectacle au son de la musique du groupe Valaire. Le tout devrait débuter à 23 h.

Repentigny : Les feux d’artifice sont considérés comme un incontournable des festivités du parc de l’Ile-Lebel. Présentés à 22 h le 23 juin, en bordure du fleuve, ils seront accompagnés d’une ambiance musicale.

Québec : Le grand spectacle présenté sur les plaines d’Abraham, le 23 juin, se conclura en beauté, vers 23 h, avec des feux d’artifice qui ont la réputation d’être toujours grandioses.

Beloeil : Le 23 juin, à 22 h, des feux d’artifice seront projetés au-dessus de la rivière Richelieu. Le public aura droit à un spectacle de 22 minutes, accompagné d’une ambiance musicale.

Dorval : En plus de célébrer la fête nationale, on soulignera aussi le 125e anniversaire de la Ville de Dorval, le 24 juin. Dès 22 h, au parc du Millénaire, on promet au public qu’il aura droit à un spectacle pyrotechnique à «grand déploiement».

► Tous les détails concernant les différentes célébrations et rassemblements se trouvent sur le site officiel de la Fête nationale du Québec à l’adresse www.fetenationale.quebec.