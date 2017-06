8 choses à savoir sur le nouveau venu du Canadien, David Schlemko

Jeudi, le Canadien de Montréal a fait l'acquisition du défenseur David Schlemko, qui avait été repêché par les Golden Knights de Las Vegas mercredi soir. Mais qui est-il, exactement?

Le départ de Nathan Beaulieu, d'Alexei Emelin et de Mikhail Sergachev dans les derniers jours force la main de Marc Bergevin: il doit à tout prix regarnir sa défensive.

Il a commencé son travail jeudi, en envoyant un choix de cinquième tour en 2019 à Vegas pour faire l'acquisition du numéro 5.

Faites connaissance avec le nouveau membre de la ligne bleue montréalaise, David Schlemko!

Le joueur de 30 ans compte 360 matchs derrière la cravate (ou dans ce cas-ci, les épaulettes)

En carrière, il a marqué 17 fois, en plus de se faire complice de 70 buts. Il ne visite pas le cachot à répétition, si l'on se fie à son total de 114 minutes de pénalité en carrière.

En 2016-17, il a compté deux buts et 18 points en 62 matchs, en plus d'être sur la patinoire pendant une moyenne de 16 minutes 45. Il peut occuper un rôle important au sein d'une deuxième paire.

Un défenseur mobile qui n'a pas peur de s'impliquer

Il est considéré comme un bon patineur «qui n'a pas peur d'essayer des choses», comme le dit son ancien coéquipier Brenden Dillon à Sports Illustrated.

À San Jose, il évoluait sur la deuxième vague de l'avantage numérique, en plus d'accumuler les minutes lorsque son équipe était à court d'un homme.

Il est «pas pire» en tirs de barrage

Regardez ce superbe but qu'il a marqué contre les Bruins, alors qu'il était dans l'uniforme des Flames.

Il est Canadien

Né à Edmonton, il a disputé son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL), au sein des Tigers de Medicine Hat. Il a aidé l'équipe albertaine a remporter le championnat de la WHL en 2007.

Il n'a pas été repêché

Son parcours junior s'est terminé de façon abrupte, mais les Coyotes lui ont offert du boulot dans la Ligue américaine. À sa première saison complète avec le Rampage de San Antonio, il a inscrit 29 points en 68 matchs, en plus d'avoir la chance de disputer trois matchs avec le grand club.

Le Tricolore sera sa sixième équipe

Même sept, si on compte son bref séjour de quelques heures à Las Vegas. Après huit campagnes dans l'organisation des Coyotes, il s'est retrouvé avec les Stars (cinq matchs), les Flames (19 matchs), les Devils et les Sharks. Schlemko a été soumis deux fois au ballotage: par les Coyotes et les Stars.

Il est sous contrat jusqu'en 2019-2020

Cette saison, il recevra 2,25 M$. Ensuite, son salaire tombera à 1,85 M$ et 1,8 M$ à sa dernière année. L'impact de son contrat sur la masse salariale est de 2,1 M$.

Il devra changer de numéro

Le dernier numéro qu'il a porté, le 5, est déjà dans les hauteurs du Centre Bell grâce aux prouesses de Bernard Geoffrion et de Guy Lapointe.

Maintenant, il ne reste qu'à voir ce qu'il fera sur la patinoire!