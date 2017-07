LANGEVIN, Pauline



À Laval, le 14 juin 2017, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée Madame Pauline Langevin.Elle laisse dans le deuil un beau-frère et des belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces. Étant la dernière vivante de sa famille, elle ira rejoindre ses nombreux frères et soeurs ainsi que ses parents.La famille recevra les condoléances le lundi 3 juillet 2017 de 13h à 14h30, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30, en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Verchères.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD de la Pinière pour son dévouement ainsi que la grande approche humaine envers elle.