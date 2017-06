Derek Stepan et Antti Raanta s’en vont en Arizona

Les Coyotes de l’Arizona ont acquis l’attaquant Derek Stepan et le gardien Antti Raanta des Rangers de New York, vendredi, cédant notamment en retour le défenseur Anthony DeAngelo et un choix de premier tour, le septième en tout, au repêchage prévu en soirée.

Le réseau Sportsnet a rapporté la nouvelle en après-midi.

Stepan, 27 ans, a inscrit 17 buts et 38 mentions d’aide pour 55 points en 81 rencontres la saison dernière. Il a ajouté six points en 12 parties éliminatoires. La sélection de deuxième tour, la 51e au total, des «Blueshirts» à l’encan amateur de 2008 a récolté 128 filets et 232 aides pour 360 points en 515 joutes de la Ligue nationale.

Le vétéran touchera un salaire comptant annuellement pour 6,5 millions $ sur la masse de son équipe jusqu’en 2020-2021.

Pour sa part, Raanta était le substitut du Suédois Henrik Lundqvist depuis deux ans. L’ancien des Blackhawks de Chicago a présenté un dossier de 16-8-2, une moyenne de buts alloués de 2,27 et un taux d’efficacité de ,922 lors de la plus récente campagne. En carrière, le Finlandais revendique 47 victoires en 94 affrontements.

Enfin, DeAngelo a accumullé cinq buts et neuf aides pour 14 points en 39 sorties avec les Coyotes la saison passée, inscrivant aussi 16 points en 25 duels avec les Roadrunners de Tucson, club-école des Coyotes dans la Ligue américaine.

Le natif du New Jersey fut un choix de premier tour, le 19e au total, du Lightning de Tampa Bay en 2014.