Des artistes déconnectés?

Si on remettait des étoiles du match dans le milieu culturel comme au hockey, mon étoile de la semaine­­­ serait remise au ministre de la Culture Luc Fortin. Il a répondu avec aplomb et lucidité, au milieu culturel qui, comme toujours, criait famine et réclamait, devinez quoi? plus de sous.

Un québec ignorant, vraiment ?

Le milieu culturel réclamait du ministre qu’il augmente sa contribution de 40 millions au Conseil des arts et lettres du Québec. Le ministre a réussi à dégager une marge de manœuvre de 4 millions et mettait à disposition 3,3 millions supplémentaires. Et qu’a fait le milieu? Il est monté sur ses grands chevaux, il a grimpé dans les rideaux et il a utilisé un vocabulaire démesuré par rapport à la situation.

«Il arrive un moment où on nous traite d’une manière qui est insultante. Je pèse vraiment mes mots en disant que ces 4 millions-là, et l’autre 3,3 millions également, c’est une insulte», a déclaré Denis Bernard, de La Licorne.

Martin Faucher du FTA a déclaré: «C’est méprisant, c’est insultant. C’est fini, je ne considère plus [que Québec] a un regard juste et empathique sur les arts au Québec, il a un regard complètement ignorant».

Heu, pardon? C’est une insulte de ne donner «que» 4 millions de plus sur un budget déjà généreux de 109 millions?

Manifestement, nous n’avons pas la même définition du mot insulte. Pour moi, une insulte c’est un patron qui offre une augmentation de salaire famélique à une mère de famille monoparentale qui fait des heures supplémentaires en torchant des planchers de nuit dans une usine.

Interrogé par La Presse, le ministre Luc Fortin a tenu à remettre les pendules à l’heure.

«Je tiens à rappeler que j’ai moi-même octroyé 1,97 million à Espace Go et 1,5 million à l’École nationale de théâtre du Canada pour la rénovation de leurs installations. De plus, je tiens à souligner que de recevoir 4 millions de la part des contribuables québécois – qui viennent s’ajouter aux 109 millions déjà alloués au CALQ – ne devrait jamais être considéré comme une insulte. L’aide annoncée a été déterminée en fonction de la capacité de payer des Québécois et des marges dégagées au sein du MCC tel que je m’y étais engagé».

J’adore cette réponse. Elle est parfaite. Tout y est.

En effet, recevoir 4 millions supplémentaires ne devrait­­­ jamais être considéré comme une insulte. Le ministre rappelle au milieu que ce sont les contribuables qui payent la note. Ça me rappelle la sortie de Luc Picard au dernier gala Québec Cinéma, qui a tenu à remercier les contribuables qui financent les films. Le ministre rappelle au milieu que notre «capacité de payer» n’est pas illimitée. Hier, à 17 h, le compteur de l’IEDM­­­ indiquait que la dette du Québec était de 277 milliards 512 millions.

La terre appelle les artistes

Oui, une société doit se doter d’institutions culturelles fortes. Mais on doit toujours tenir compte de notre «capacité de payer». Un petit rappel lucide au milieu, qui a parfois besoin de se faire rappeler qu’on ne vit pas dans un monde de licornes... même si c’est un joli nom pour un théâtre.