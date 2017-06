Des hauts et des bas

Jacques Chapdelaine était heureux de savourer sa première victoire de la saison, mais l’entraîneur-chef des Alouettes sait très bien qu’il lui reste encore beaucoup de travail à faire avant de penser à un championnat.

Son équipe a réalisé de bonnes choses, mais elle aussi fait montre de certaines lacunes qui pourraient être flagrantes dans les semaines à venir.

« On a vu des éclats de brillance à certains moments, mais on fait preuve d’inconstance dans notre façon de faire les choses », a souligné Chapdelaine dans son point de presse d’après-match.

Il a bien aimé la réaction de son quart alors que la pression était forte au quatrième quart.

« On a réussi à convertir deux gros jeux pour obtenir notre placement, a ajouté Chapdelaine. On aurait pu obtenir un touché et c’est ce qui est intéressant de notre performance.

Darian a fait la bonne lecture, mais sa passe n’était pas précise. La prochaine fois, je suis convaincu que sa passe sera dans les mains du porteur de ballon (Tyrell Sutton). »

À la défense de Bede

Même si les Alouettes ont remporté leur premier duel, certains joueurs ont démontré des signes inquiétants comme le botteur Boris Bede.

Toutefois, Jacques Chapdelaine s’est porté à la défense de son joueur qui a raté un placement de 45 verges dans les premières minutes du match et un dégagement qui a coûté trois points au tableau indicateur.

« C’est plus de ma faute que de la sienne, a reconnu l’entraîneur-chef des Alouettes. J’ai été trop gourmand avec la distance et je le regrette.

J’ai décidé d’y aller même si le vent n’était pas favorable pour Boris. On savait cependant qu’il était en mesure de placer le ballon entre les poteaux. Je n’aurais pas dû prendre cette décision-là. »

Par contre, lorsque son botteur est revenu au banc, il l’a fusillé du regard. Bede est parvenu à lui redonner le sourire alors qu’il a réussi un placement de 18 verges au quatrième quart.