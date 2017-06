Marie-Mai promet un spectacle «hallucinant»

Comme l’an dernier, le spectacle de la fête nationale sur les Plaines sera un véritable marathon de 90 chansons, interprétées dans la même scénographie d’envergure. L’animatrice Marie-Mai, qui pilote la soirée pour une deuxième année, promet un «spectacle hallucinant».

La troupe de 21 artistes de renom, 17 musiciens et 7 choristes ont pris part à une longue journée de répétitions, hier, qui débutait à 10 heures pour se terminer très tard en soirée.

On y a croisé Michel Rivard, Laurence Jalbert, Vincent Vallières, David Usher, Gregory Charles, Ingrid St-Pierre, Karim Ouellet, Travis Cormier et Luce Dufault. Éric Lapointe, Richard Séguin et Marjo seront aussi de la fête.

Le metteur en scène et directeur artistique Jean-François Blais a misé sur le mélange des univers musicaux des différents artistes. Le public aura droit à plusieurs numéros collectifs et des duos improbables, comme celui avec Karim Ouellet et Éric Lapointe.

«C’est là qu’on crée vraiment des moments magiques, affirme Marie-Mai. On passe de grands classiques à des univers plus récents aussi. [...] On veut que les gens en aient plein la vue, plein les oreilles.»

Concernant la pluie diluvienne possiblement prévue demain, le porte-parole Michel Rivard invite tout de même la foule en grand nombre. «Je pense que même sous la pluie, avec un bon imperméable et une bonne fierté québécoise bien ancrée dans le cœur, le public aura droit à quelque chose dont il va se souvenir longtemps.»

Une chorale de 100 personnes

Le Chœur de Lévis, une chorale d’une centaine de personnes, sera sur scène pour prendre part, entre autres, à un grand numéro qui retrace 75 ans de musique québécoise, orchestré par Gregory Charles.

«Ce sera un moment historique musical», a-t-il affirmé entre deux répétitions.

«On favorise beaucoup les tounes qui bougent dans ce genre de party, mais il ne faut pas oublier que dans notre histoire nationale, il y a beaucoup de ballades. Pendant une dizaine de minutes, je vais faire le tour des 75 dernières années de musique québécoise», a précisé celui qui estime ne pas avoir joué sur les Plaines depuis 20 ans.

La sécurité renforcée

Québec n’échappe pas au climat de peur qui règne sur la planète. Avec les récents attentats, dont celui à la fin du concert d’Ariana Grande à Manchester, la sécurité est non négligeable lors d’événements qui impliquent une grande foule.

Le producteur délégué Michel Gauthier confirme que les mesures de sécurité ont été renforcées. Il y aura 85 agents de sécurité présents sur le terrain, un nombre «considérable», estime-t-il, et supérieur à l’an passé.

«La sécurité a toujours été maximale en fonction de chaque année, mais compte tenu de se qui se passe actuellement, on n’a pas le choix.»

À partir de 17 h 30, vendredi, le site des Plaines sera inaccessible au public et fouillé de fond en comble par des agents et des chiens renifleurs. À l’ouverture, chaque personne sera fouillée à l’entrée et les bouteilles d’eau ne seront pas permises. Des blocs de ciment empêchent tout véhicule de pénétrer sur le site.

Pour la première fois, un plan de mesure d’urgence sera diffusé sur les deux écrans géants, avec un animateur de foule qui expliquera aux gens quoi faire en cas d’orages ou autres incidents.