McPhee : mission accomplie

George McPhee a joué les bonnes cartes.

Pourquoi penser en fonction des séries éliminatoires? Il sait très bien que les chances de succès, comme au casino, sont plutôt minces. Donc, il a profité du marché pour recruter plusieurs défenseurs, pour s’arrêter sur le dossier de quelques vétérans, il a ajouté de bons éléments en attaque et il a obtenu en Marc-André Fleury un gardien fiable pour lancer la concession.

Il peut maintenant attaquer le marché. Il possède plusieurs choix de première ronde, des défenseurs convoités par quelques équipes. David Schlemko est passé au Cana­dien et Trevor van Riemskyk aux Hurricanes, et il entend poursuivre les discussions.

Il aura son prix, c’est certain.

Mission accomplie pour McPhee.

Et les séries...

Il est temps de modifier le système en place. Pour certains trophées, on ne peut plus ignorer les séries éliminatoires. On dit souvent qu’il y a deux saisons dans la Ligue nationale: le calendrier régulier, un prélude au tournoi printanier, et les séries éliminatoires.

Or, le meilleur entraîneur de l’année ne peut pas se limiter aux succès de la saison régulière. John Tortorella a fait un travail sans bavure à Columbus, mais, après cinq matchs du premier tour des séries, il était en vacances. Mike Sullivan, de son côté, a gagné la coupe Stanley avec une équipe amochée. Il méritait le titre d’entraîneur de l’année.

Connor McDavid a été spectaculaire avec les Oilers d’Edmonton et le titre du joueur le plus utile à son équipe lui convient. Sauf que Sidney Crosby, meilleur franc-tireur de la saison, a franchi les quatre étapes à la tête de sa formation. Il a été un joueur dominant lors des trois derniers matchs de la finale.

Je sais, il a gagné le trophée du joueur le plus utile des séries. Ne serait-il pas préférable de choisir un joueur ayant le plus contribué aux succès de son équipe d’octobre à juin?

Brent Burns a gagné le trophée Norris. Mais de la mi-mars à la fin mai, Erik Karl­sson s’est affirmé comme le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Qui est donc le meilleur défenseur? Karlsson ou Burns? J’opte sans aucune hésitation pour Karlsson.

Des trois gardiens en nomination pour le trophée Vézina, Sergeï Bobrovsky a été médiocre au premier tour des séries, Brayden Holtby a été ordinaire avec les Capitals de Washington et Carey Price a disputé une seule ronde.

Pendant tout ce temps, Pekka Rinne permettait à son équipe d’atteindre la grande finale de la Coupe Stanley. Il n’a obtenu aucune nomination.

Peut-on changer le système? Au lieu de voter après le dernier match de la saison régulière, pourrait-on voter après le dernier match des séries éliminatoires?