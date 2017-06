Les Blackhawks échangent Panarin aux Blue Jackets et Hjalmarsson aux Coyotes

Les Blackhawks de Chicago ont conclu deux transactions importantes, vendredi, expédiant l’attaquant Artemi Panarin aux Blue Jackets de Columbus et refilant le défenseur Nicklas Hjalmarsson aux Coyotes de l'Arizona.

Par ailleurs, la formation de l’Illinois a obtenu des Jackets le joueur d’avant Brandon Saad – qui effectuera un retour avec elle – et le gardien Anton Forsberg, tout en cédant Tyler Motte. Des choix de repêchage ont également été échangés. Elle a également reçu de la part des Coyotes l'arrière Connor Murphy et l'attaquant Laurent Dauphin.

À sa deuxième année dans la Ligue nationale (LNH), Panarin a accumulé 31 buts et 43 mentions d’aide pour 74 points en 82 joutes. Néanmoins, il a été limité à une aide en quatre parties lors de la série de premier tour contre les Predators de Nashville. Le Russe avait remporté le trophée Calder en 2015-2016 grâce à 77 points, dont 30 filets.

Hjalmarsson, 30 ans, a disputé les 10 premières saisons de sa carrière dans la Ville des vents et a remporté trois coupes Stanley. En 2016-2017, il a amassé cinq buts et 13 aides pour 18 points en 73 affrontements, tout en maintenant un différentiel de +12. En carrière, il revendique 23 réussites et 120 aides pour 143 points en 623 duels.

Le vétéran détient un contrat valide encore pour deux ans, pacte dont la valeur annuelle moyenne est de 4,1 millions $.

Le retour de Saad

Envoyé à Columbus par Chicago le 30 juin 2015, Saad a inscrit 24 buts et 29 aides pour 53 points en 82 matchs pendant la dernière saison. Il a aussi marqué une fois et réalisé deux passes décisives en cinq joutes des séries. Dans la LNH, il compte 232 points en 368 rencontres.

Pour sa part, Murphy a totalisé 17 points, dont deux buts, en 77 sorties avec l’Arizona lors du plus récent calendrier régulier. Le fils de l’ex-hockeyeur Gord Murphy et 20e sélection au repêchage de 2011 a également présenté une fiche de -13. Dans la Ligue nationale, il a récolté 49 points, incluant 13 réalisations, en 258 joutes.

Ancien porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Dauphin a inscrit 17 filets et 11 aides pour 28 points en 38 rencontres avec le club-école des Coyotes, les Roadrunners de Tucson, l’an dernier.

Enfin, Motte s'est contenté de sept points en 2016-2017 avec Chicago.