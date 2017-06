Sécurité renforcée

En réaction à tous les attentats survenus dans des lieux publics ces derniers mois, à l’étranger, le Comité organisateur de la fête nationale à Montréal a revu son plan de sécurité.

«On ne peut pas rester aveugles par rapport à ce qui se passe dans le monde, dit Nathalie Gervais, directrice générale du Comité de la fête nationale. Cette année, plus particulièrement, il y a des mesures qui seront mises en place pour assurer la sécurité de tous.»

Discrétion

L’organisation préfère ne pas dévoiler le détail de ces nouvelles mesures, mais la directrice générale a confirmé qu’un plus grand nombre d’effectifs seront sur les lieux des festivités.

«C’est la priorité numéro un d’assurer la sécurité, tant des spectateurs que de nos équipes et de nos artistes», dit Mme Gervais.

Au sujet de la place des Festivals, où se déroule le grand spectacle de la fête nationale depuis trois ans, la directrice mentionne que l’endroit est plus facile à sécuriser que le parc Maisonneuve, qui accueillait les célébrations auparavant.

«La place des Festivals accueille beaucoup d’événements majeurs, et c’est un site bien connu des policiers et des pompiers, dit Mme Gervais. La sécurité était plus difficile à contrôler au parc Maisonneuve, car c’est un très grand site. On ne pouvait pas le fermer de façon hermétique comme on peut le faire à la place des Festivals.»

Au SPVM

Du côté du Service de police de la Ville de Montréal, le relationniste médias, Raphaël Bergeron, a confirmé que le SPVM serait sur les lieux pour porter assistance aux différents agents de sécurité postés aux points d’entrée.

«Mais on ne peut entrer dans les détails de ce qui est mis en place, pour des raisons opérationnelles», dit-il. Le SPVM portera-t-il un plus grand souci à la sécurité à la suite des événements à l’international? «C’est sûr qu’on est à l’affût de tout ce qui se passe à l’international, au pays et ailleurs, répond M. Bergeron. On en prend conscience.»