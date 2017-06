Tapas, Côte d'Azur et petits mystères

L’été approche, et pour plusieurs d’entre vous, le temps des vacances. Comme chaque année, nous passons en mode de lecture estivale, ce qui ne veut pas dire : bronzer idiot. Si tous les goûts sont dans la nature, nous ouvrons ce chapitre avec l’écrivain britannique Peter Mayle, l’homme d’Une année en Provence. Séduit par le charme de ce coin de pays, il a pris racine dans les terres de Marcel Pagnol, attirant bon gré malgré une foule de touristes, parfois au détriment des » provinciaux ».



Le charme de l’arrière-pays.



Au fil des ans, il a donc exploré cette veine romanesque, faisant des aventures de son héros Sam Levitt, un condensé entre le gentil roman policier et la promenade gourmande. Dans Embrouille à Monaco, dont le titre n’est que le paravent, Sam et sa compagne Elena Morales se portent acquéreur d’une jolie maison dabs l’arrière-pays. Si vous ne connaissez pas la Provence et des alentours, comme votre blogueur, dites-vous que ce roman donne faim. L’intrigue policière particulièrement mince (des vols de bijoux), sert de prétexte pour parler cuisine et découvertes du terroir. Entre la daurade grillée, les huiles d’olive extirpées de derrière les fagots, quand ce n’est pas le petit dessert coquin qui vous fera saliver, Peter Mayle observe et parfois, se moque gentiment.

Sans être un grand cru, ce roman carte postale, nous permet d’oublier le temps gris, les cônes oranges et qui sait, prendre un billet pour le pays de Pagnol !