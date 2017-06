Un défilé en famille

Après en avoir assuré la mise en scène à plusieurs reprises, Joël Legendre participera cette année à la 20e parade annuelle des jumeaux du festival Juste pour rire en compagnie de ses jumelles de trois ans.

«Anaïs et Marion seront de la partie. Chaque jour, on essaie de les préparer. Il faut dire qu’Anaïs est très timide, et Marion a un côté très show-business! Anaïs sera un peu plus difficile à convaincre, tandis que Marion sera en avant du char allégorique», s’exclame le papa de 50 ans, croisé au lancement de la programmation de la 35e édition du festival Juste pour rire, mardi dernier, au club Electric Avenue.