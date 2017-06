«Un film plus sexy et rock and roll»

SAGUENAY | Le cinéaste de Saguenay Sébastien Pilote a encore une fois été fidèle à sa région natale pour le tournage de La disparition des lucioles, son nouveau film qu'il annonce «plus sexy et rock and roll» que ses deux premiers longs métrages, Le vendeur et Le démantèlement.

«C'est aussi plus fulgurant, rapide et plus jeune. Je suis habitué avec des personnages de 60 ans, là on a quelqu'un de 17 ans. C'est un film que je voulais faire pour l'amour du cinéma. Je voulais écrire des scènes plaisantes à tourner», a confié Pilote, hier.

On a retrouvé le cinéaste à La Baie, dans un parc offrant une vue splendide sur la baie des Ha! Ha! et le cap des Écorceurs.

C'est à cet endroit, sous un soleil éclatant, qu'a été tournée une scène où les personnages de Léo et Steve, joués par Karelle Tremblay et Pierre-Luc Brillant, discutent assis sur un banc de parc.

Le meilleur de Saguenay

La production entrera lundi dans sa dernière semaine de tournage. En plus de La Baie, des scènes ont aussi été tournées à Arvida, Jonquière et Chicoutimi. «J'exploite ce qu'il y a de meilleur à Saguenay», lance Sébastien Pilote.

Cela dit, même si ses deux films précédents avaient pour décor Alma et Hébertville, le cinéaste soutient qu'il ne cherche pas absolument à tourner chez lui.

«Ça adonne de même. Il y a un naturel qui fait que mes histoires se passent dans de petites villes industrielles que je connais bien. Mais ce n'est pas un acte de foi. Je pourrais aussi faire un film qui se passe à New York.»

Rock star de sous-sol

Dans La disparition des lucioles, on suit donc Léo qui termine son secondaire en conflit avec son beau-père (François Papineau), un animateur de radio vedette au style populiste.

«La personne qu'elle aime, c'est son père (Luc Picard), un chef de syndicat déchu qui s'est exilé dans le Grand Nord. À travers tout ça, elle rencontre Steve, un homme d'une quarantaine d'années qui vit encore chez sa mère. C'est une espèce de rock star de sous-sol. Il joue de la guitare comme une bête, mais il n'a pas vraiment d'amis ni de blonde. C'est un gars reclus. Il devient son professeur de guitare et elle développe une relation avec lui», raconte Sébastien Pilote.

La disparition des lucioles devrait voir le jour en 2018.

Après avoir présenté Le vendeur à Sundance et Le démantèlement à Cannes, on peut s'attendre que ce nouveau film de Pilote soit proposé à tous les grands festivals avant qu'on choisisse une date de sortie officielle.

Karelle Tremblay : « Une Formule 1, une bête de cinéma »

​Si les éloges de Sébastien Pilote ont un caractère prophétique, la jeune Karelle Tremblay sera la prochaine star du cinéma québécois.

Le cinéaste saguenéen n'a pas été avare de ses compliments quand Le Journal lui a demandé de parler de celle sur qui repose tout le scénario de La disparition des lucioles.

Présence

«C’est ma fille qui m’avait parlé d’elle après l’avoir vue à VRAK. J’ai tout de suite accroché. Elle a une présence exceptionnelle devant la caméra. Pour moi, c’est une des actrices les plus intéressantes de sa génération, sinon la plus intéressante. C’est une Formule 1, une bête de cinéma», s’emporte Pilote.

À 21 ans seulement, Karelle Tremblay possède déjà une belle feuille de route. Au cinéma, elle a été remarquée dans Corbo et Les êtres chers. À la télé, on a pu la voir entre autres dans Yamaska et Unité 9.

Son rôle dans Jérémie lui a valu une nomination au gala Artis.

De toutes les scènes

La disparition des lucioles représente pour elle une nouvelle étape dans son cheminement puisque c’est la première fois qu’elle apparaît dans tous les plans d’un long métrage.

«Évidemment, il y a un stress qui vient avec ça, mais c’est un beau scénario auquel je veux faire honneur», confie cette amoureuse du septième art.

«Je ferais du cinéma tous les jours. C’est ce qui me rend heureuse.»

De son côté, Pierre-Luc Brillant apprécie son expérience sur le plateau de Pilote.

«C’est comme un charme. Sébastien est très précis et méticuleux. Il arrive souvent qu’on tourne 20 pages par jour alors que là, c’est une ou deux. Ça fait du bien d’avoir du temps pour peaufiner.»