Une défense à revoir

Oups! Non pas qu’Alexeï Emelin était considéré comme un défenseur de premier plan, mais il était l’un des rares à pouvoir distribuer des mises en échec. Or, à côté de Shea Weber, il a connu de bons moments.

Emelin est parti pour Las Vegas. Peut-être va-t-il aboutir dans une autre ville ?

Nathan Beaulieu est parti pour Buffalo. On voulait tellement le voir quitter la ville qu’on a accepté un choix de troisième ronde.

Mikhaïl Sergachev est parti pour Tampa. Comme Alex Galchenyuk, il y a deux ans, il représentait l’avenir de la formation, mais, dans son cas, c’était en défense.

Que reste-t-il ?

Oh, voilà que David Schlemko, 30 ans, s’amène. Il a encore trois autres années à son entente de quatre ans. Il gagne 2,1 M$, soit la moitié du salaire d’Emelin. Schlemko évoluait avec les Sharks de San Jose. Je l’ai vu à l’œuvre à quelques occasions, l’an dernier, et il s’est bien défendu. Mais attention! ce n’est pas un arrière de premier plan, loin de là. Pour l’instant, il vient colmater une importante brèche sur le flanc gauche de l’unité défensive.

Mais revenons aux forces et aux faiblesses.

Une défense âgée

Shea Weber aura 32 ans en août prochain.

Andreï Markov a 38 ans et il est joueur autonome sans compensation... Il veut rester à Montréal, mais à quelles conditions ?

Jordie Benn aura 30 ans le mois prochain. Est-il supérieur à Emelin? Son salaire a fait toute la différence. Mais je préférais Emelin.

Jeff Petry, à 29 ans, est un défenseur fiable.

Brandon Davidson, obtenu des Oilers, a 28 ans, mais il n’a rien montré de bien rassurant.

Nikita Nesterov a 24 ans et il est joueur autonome. On comprend pourquoi le Lightning, à la recherche de défenseurs, ne voulait plus de lui dans la formation partante.

Où va Bergevin avec une telle brigade défensive? À cet égard, les Golden Knights de Vegas n’ont rien à envier au Tricolore.

Mais, attention! personne ne contestera la transaction survenue la semaine dernière. Jonathan Drouin était un incontournable. Pour acquérir un joueur de premier plan, tu dois céder un joueur de haut niveau.

L’équation a été respectée.

Problème à la ligne bleue

Sauf qu’il y a maintenant un problème à la ligne bleue tout en considérant que la position de centre demeure toujours un point d’interrogation.

Drouin apportera de la créativité à l’attaque. On ne doute pas que le Canadien sera une meilleure formation en supériorité numérique. Mais qui relancera l’attaque?

Weber? Sans doute. Petry sur le deuxième duo? Sans doute.

Benn? Il se spécialise dans l’art de tirer la rondelle par la baie vitrée. Ce qui compliquera la tâche des joueurs comme Drouin et Galchenyuk, s’il est encore là.

Schlemko? Comme je vous le disais, il a été correct l’hiver dernier avec les Shark.

Davidson? Passons.

Et si Markov retrouve son poste familier, combien de minutes pourra-t-il donner chaque soir? Le jeu n’est-il pas plus rapide? Le temps de réaction fait en sorte que le porteur de la rondelle n’a plus droit à la moindre hésitation.

Dénicher un défenseur d’expérience avec un bon gabarit et un curriculum vitæ attrayant devient donc une priorité.

Mais là encore, il faudra donner un joueur de qualité. On n’obtient pas un défenseur pouvant se faufiler dans le trafic sans payer une facture salée.

Galchenyuk la monnaie d’échange ?

Le nom de Galchenyuk revient constamment dans les discussions.

Mais n’était-il pas une solu­tion de rechange si jamais on fait chou blanc dans la recherche d’un solide joueur de centre? La patience ne devrait-elle pas être la conseillère la plus qualifiée pour Bergevin?

On peut présumer qu’il sera actif à Chicago au cours des prochaines heures. Peut-être qu’il ne fera pas une transaction, mais il va sûrement préparer le terrain pour des négociations intenses avec certains de ses homologues.

La saison dernière, n’était-il pas passé à l’acte quelques jours après la séance de repêchage alors que P.K. Subban prenait la direction de Nashville en échange de Weber ?

Le dossier Carey Price sera aussi sur la liste des priorités bien que le gardien soulignait qu’il se pourrait que les négociations se poursuivent après le 1er juillet.

Les bases du prochain contrat ont sans doute été établies, mais on reconnaît que Bergevin a présentement d’autres chats à fouetter.

Le DG du Tricolore a toujours défendu la théorie qu’une équipe se démarque avec un gardien de haut niveau et une défense solide comme le roc.

Présentement, sa théorie est respectée à moitié...