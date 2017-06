Une nuit pleine de surprises

Pour son premier anniversaire, le pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec deviendra une énorme boîte à surprises. Une nuit festive où il y aura de la musique, de la danse, de la nourriture, des bières de microbrasseries et des surprises.

Le Théâtre Rude Ingénierie a obtenu le mandat de bâtir une série de soirées festives qui prendront vie dans ce lieu le 24 juin, le 28 octobre et le 31 mars.

Ce genre d’événement festif, précise Bruno Bouchard, membre du collectif de Québec, existe dans de grands musées comme le MoMA à New York, le Palais de Tokyo et le Centre Pompidou à Paris.

«On a constaté, en visitant les lieux, le beau potentiel de cet endroit avec le grand hall, la cour intérieure, le parvis, les escaliers et les différents espaces de transition. On a été chercher, pour cette première, qui se déroule le 24 juin, des artistes et des artisans, qui sont des fabricants de la fête en musique, en arts visuels, en nourriture et en microbrasseries. Ça va être une sorte de parcours festif avec toutes sortes de surprises, où plusieurs choses, sans queue ni tête et sans ordre précis, vont se dérouler», a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Chaque lieu investi aura sa propre personnalité. Les rythmes seront technos, pop, rétro rock, chanson française, surf yéyé avec des DJ est des musiciens comme Moonshine, Uproot Andy (New York), Beat Market, Mörtal, Lyse and the Hot Kitchen et plusieurs autres.

La rencontre

Un total de 500 masques, tous différents, fabriqués par l’artiste Charles Fleury, seront distribués au public, qui peut lui aussi, s’il le désire, bricoler le sien et l’amener au Musée.

La chef Marie-Chantale Lepage ouvrira les cuisines du Musée. On retrouvera un bar à huîtres, un méchoui, des grilled-cheese, du thé, un comptoir à bonbons, de la barbe à papa, de la fondue au chocolat et des bières de microbrasseries locales.

Bruno Bouchard fait un petit clin d’œil, avec cette première nuit festive, à l’ambiance des Saint-Jean-Baptiste d’antan.

«Cette fête a toujours été un lieu mythique où tu allais dans la foule rencontrer plein d’étrangers et vivre quelque chose ensemble. On espère que cette activité va venir combler ça avec une Saint-Jean renouvelée, multicolore, ouverte et rassembleuse», a-t-il laissé tomber.