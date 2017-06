2 «vieux» amis à Anaheim

CHICAGO | La déception de ne pas avoir été repêché la veille n’a pas mis beaucoup de temps à s’estomper pour Maxime Comtois, samedi matin.

Non seulement les Ducks d’Anaheim l’ont réclamé au 50e rang de la deuxième ronde, mais 10 choix plus tard, l’organisation californienne a également sélectionné son meilleur ami, Antoine Morand.

Comtois et Morand ont évolué ensemble à partir de leur première année bantam, et ce, jusqu’au niveau midget AAA. Ils ont ensuite pris des chemins différents, Comtois étant réclamé par les Tigres de Victoriaville au 3e rang du repêchage de la LHJMQ en 2015, Morand prenant la route de Bathurst, le Titan l’ayant réclamé avec le 2e choix au total.

«Ça fait deux ans qu’on ne joue plus ensemble et de le retrouver, c’est incroyable. J’étais un peu déçu de ne pas sortir en première ronde, mais j’étais venu ici pour repartir avec un chandail et une opportunité de me faire valoir à un camp de la LNH. La déception est partie, car je suis en plus avec mon meilleur ami», a mentionné Comtois.

JOURNÉE ÉMOUVANTE

Peu après ce dernier, Morand s’est présenté au podium pour rencontrer les membres des médias. Avant de le faire, Morand et Comtois se sont échangé une longue accolade et les deux joueurs cachaient mal leur émotion.

«Quand j’ai vu qu’Anaheim avait un autre choix au deuxième tour, j’ai prié le bon Dieu pour qu’ils me repêchent. Jamais je n’aurais imaginé un aussi beau scénario», a mentionné Morand, les yeux toujours rougis par l’émotion.

Les deux jeunes hommes sont un bel exemple de l’adage qui dit que les contraires s’attirent. Autant sur le plan de la personnalité que de leur style de hockeyeur, Comtois et Morand sont différents.

L’attaquant des Tigres de Victoriaville fait 6 pi 2 po et 207 lb et est un attaquant de puissance tandis que celui du Titan fait 5 pi 10 po et 175 lb et est un joueur rapide et habile.

Toutefois, dès leur première rencontre, autant sur qu’en dehors de la patinoire, les deux hockeyeurs québécois ont établi une chimie qui dure encore aujourd’hui.

«Nos styles de jeu et nos personnalités ont cliqué. On a une chimie incroyable. On est différents, mais les contraires s’attirent et on fait un beau mix ensemble.»

LES DEUX MEILLEURS DISPONIBLES

Disneyland est peut-être à Anaheim, le dépisteur en chef des Ducks Martin Madden assure qu’il n’a pas fait la sélection de Comtois et Morand simplement pour la belle histoire que cela représente.

«On regardait les scénarios possibles hier soir (vendredi) et on voyait de bien pires scénarios que celui-ci. On est super contents avec ces deux joueurs, mais on ne les a pas réclamés parce qu’ils sont amis, on les a réclamés parce qu’ils étaient les deux meilleurs joueurs disponibles sur notre liste.»

Quant au recruteur au Québec pour les Ducks, Stéphane Pilote, il n’est pas inquiet de la baisse de production offensive de Comtois cette saison.