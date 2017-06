IMBEAULT MICHAUD, Huguette



Le 14 juin, à L’Île-Bizard, entourée de sa famille, est décédée Huguette Imbeault, épouse de Carol Michaud.Elle laisse aussi dans le deuil ses filles Mélissa (Sam) et Marie-Ève (Adam), ses petits-enfants Ulric et Marion, ses frères et sa soeur, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er juillet à 9h30, suivi à 11h30 d’une célébration au: