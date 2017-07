Robert Lavoie



Le 17 juin 2017, est décédé à l’âge de 71 ans monsieur Robert Lavoie. Son départ s’est fait subitement et sans douleur.Aucun mot ne saurait décrire avec justesse la qualité d’homme qu’était Bob. D’une générosité débordante, d’une bonté sans limite, il a semé le bonheur tout au long de sa vie. Il savait aimer et il avait une belle considération pour tout son entourage. Il était aussi énergique et joyeux.En plus de ses grandes qualités humaines, il s’est montré un homme d’affaires averti et honnête. Il a fondé la compagnie pharmaceutique Dermtek, compagnie qui a formulé la protection solaire Ombrelle. Il a été intronisé au Temple de la renommée canadien du marketing des soins de santé en 2006 et devient le premier bienfaiteur de la Fondation canadienne de dermatologie en 2008. Il a aussi reçu une reconnaissance honorifique de l’Association canadienne de dermatologie en 2016. Nous avons donc perdu un mari irremplaçable, un père sans pareil, un fier grand-papa, un frère dévoué, un ami exceptionnel et un homme respecté de tous.Fils dévoué de feu Joan Mary Smith et de Jean-Louis Lavoie, il laisse dans le deuil son épouse Dre Suzanne Gagnon, ses enfants Marie-Claude (Adrian Verzino), Michel (Jessica Darlington), ses beaux-fils Philippe (Marie-Ève Lavoie) et Paul (Priscille Abelard), ses petits-enfants Ava, Brandon, Liam et Olivia, sa belle-mère Jeanne-D’Arc Voyer, ses soeurs et frères, Michèle (Norman Cherbaka), Jack (Annie Racine), Paul (Jane Hope) et Brenda (Éric Auspert), sa belle-soeur Madeleine (Jacques Bigras) et son beau-frère Marc (Diane Brien). Il laisse aussi Nicole Clavet, la mère de ses enfants, de nombreux neveux et nièces qui l’aimaient tant, et un grand nombre d’amis et de collègues.La famille recevra parents et amis au1255, RUE BEAUMONT, VILLE MONT-ROYAL, QC H3P 3J1consultez le registre à sa mémoire au www.urgelbourgie.comsamedi et dimanche les 1er et 2 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu lundi le 3 juillet à 11h à l’église de La Visitation, au 1847, boulevard Gouin Est, Montréal, QC H2C 1C8.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le fonds de Jeffrey Michael Cherbaka, son filleul, lui aussi décédé trop tôt. Les dons en ligne peuvent être faits à: fondationhmr.ca/fr/donnez/don-en-memoire-de