PARENT, Alice



De Ste-Thérèse, le 22 juin 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Alice Parent, épouse de feu M. Gilbert Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Jacques), Luc, Lyne, Ginette et Robert, ses petites-filles Karrelle et Amélia, ses soeurs Huguette, Diane et Suzanne, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:RÉGIONAL GUAY418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle jeudi 29 juin de 13h à 16h. Un hommage lui sera rendu au salon ce jour même à 15h30 suivi de l'inhumation au cimetière de Ste-Thérèse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québecoise du cancer.