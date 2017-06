LAPOINTE, Gisèle



Le 19 juin, à l'âge de 84 ans, est décédée Gisèle Lapointe, épouse de Donat Brochu.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Linda) et Rémi (Suzanne), ses petits-enfants Maxime, Olivier, Louis-Charles et Audrey, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le 1er juillet prochain dès 13h. Une liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle du salon à 16h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer ou à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne serait apprécié.