MARTIN, Suzanne



Le 17 juin 2017, à l’âge de 65 ans, est décédée Mme Suzanne Martin, épouse de M. Michel Jolicoeur.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Christian, Jean-François (Zeida Mancilla) et Marie-Michèle (Jay Bedford), ses petits-enfants, Jordan, Julyanne, Alison, Marc-Antoine et Mikaël, ses frères et soeurs, Louise, Jean (Mariette Labrosse), Francine, Yves et Nicole (Michel Bourbonnais), ses belles-soeurs Diane Jolicoeur, Danielle Jolicoeur (Richard Chevrefils) et Madeleine Brasseur, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 29 juin 2017 de 18h à 21h ainsi que le vendredi 30 juin 2017 dès 9h:12 AV. ST-CHARLES, VAUDREUIL-DORIONmaisonfuneraireroussin@videotron.caLes funérailles auront lieu le vendredi 30 juin 2017 à 11h en l’église Notre-Dame-de-Lorette (33, av. Lussier, Pincourt).