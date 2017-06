BÉLIVEAU JOANNETTE

Pierrette



De St-Rémi, le 21 juin 2017 à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Pierrette Joannette, épouse de Monsieur Gilles Béliveau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Gaëtan (Diana), Stéphane et Annick (Sébastien), ses petits-enfants Katia, Nathan (Valérie) et Shanel (Francis), ses soeurs, son frère, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église St-Mathieu, 288, chemin Principal, St-Mathieu de Laprairie, J0L 2H0, le vendredi 30 juin 2017 dès 15h30 suivi des funérailles à 16h30.Au lieu de fleurs des dons à la Société Alzheimer Rive-Sud seraient appréciés.