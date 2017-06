7 concerts à voir samedi au Rockfest

Eagles of Death Metal

Photo FACEBOOK

Groupe de rock garage mené par Jesse Hughes et Josh Homme, Eagles of Death Metal sera malheureusement éternellement associé à la mort... Le 13 novembre 2015, le groupe était en pleine prestation au Bataclan de Paris lorsque des terroristes ont fait irruption et commencé à tirer sur les spectateurs. Le macabre bilan a été de 89 victimes dans la salle de spectacle. Après des semaines de repos, le groupe a repris ses activités et semble embrasser la vie plus que jamais.