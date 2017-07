GIBEAULT MICLETTE

Jacqueline



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 juin 2017, à l’âge de 72 ans, est décédée Mme Jacqueline Miclette, épouse de feu Paul-André Gibeault.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Yves Bourdages), son fils Robert (Jocelyne Lemieux), ses petits-enfants Éric (Cynthia Casgrain), Valérie (Cédric Larivière), Michael (Mélina Parent), Vanessa, Marc-André (Jessica Gibson) et Katherine, ses arrière-petits-enfants Emerick, Kyliana et Érika, son frère feu Jean-Guy (Carole Lussier) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 8 juillet 2017 à 11h, en la chapelle du complexe funéraire:95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com 450-359-0990La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 9h.La famille désire remercier tout le personnel de l’Hôpital du Haut-Richelieu ainsi que le personnel du 3e étage du centre Georges-Phaneuf pour son dévouement et la qualité exceptionnelle des soins et services prodigués.