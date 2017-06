PROVOST, Réjean



De Sainte-Julie, le 15 juin 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé M. Réjean Provost, époux de Mme Wilma Mailloux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie, Ginette et Nadine (Ghislain Gauvreau), son petit-fils Simon, sa soeur Marielle ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 30 juin à compter de 10h. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.277, RUE STE-ANNEVARENNEScfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941