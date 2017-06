Argent, amour et rebondissements

Le Théâtre des Cascades nous transporte dans l’univers de la mafia italienne, avec sa pièce Ciao papa! Écrite par Jonathan Gagnon et mise en scène par Josée Deschênes, la comédie devrait surprendre ses ­spectateurs avec ses nombreux rebondissements.

«L’auteur s’est inspiré de ­certaines comédies de ­Molière, dont Les Fourberies de Scapin, pour écrire sa pièce», précise d’entrée de jeu le comédien et ­copropriétaire du Théâtre des Cascades, Roger Léger.

Non seulement Roger Léger a eu un immense coup de cœur pour la pièce, mais ce coup de cœur est aussi partagé par la comédienne Josée Deschênes, qui signera sa première mise en scène. «Elle est excellente à la direction d’acteurs et elle a beaucoup d’expérience en tant qu’actrice­­­», fait remarquer la comédienne Marie-Pier Labrecque, seule femme de la distribution. «Je joue une fille un peu greluche et Josée a connu cette expérience avec La Petite Vie.»

L’appât du gain

C’est après le décès du parrain de la mafia montréalaise que l’on retrouvera les personnages réunis dans un salon funéraire. «Gaston, le propriétaire du salon est un grand magouilleur», confie Roger Léger à propos de son personnage. Quant au fils du défunt parrain, Tino, interprété par Daniel Thomas, il devra prendre la relève et gérer des hommes peu recommandables.

De surcroît, le jeune Tino sera déstabilisé par une ­histoire d’amour qui se dessine entre lui et ­Cindy, la ­secrétaire du salon ­funéraire, ­personnifiée par Marie-Pier Labrecque. «Nous serons dans un triangle amoureux, parce que Cindy a déjà eu une aventure avec son patron», révèle la ­c­omédienne. Si le jeune couple se retrouve follement ­amoureux, le propriétaire funèbre n’a pas l’intention de capituler. «Il va essayer de la ­reconquérir par tous les moyens», ajoute M. Léger.

À ce trio s’ajoutera un médecin de connivence avec le propriétaire sans scrupule, le Dr Beauchesne, et M. Dubois, un patient qui devait, mais qui ne veut plus mourir.

Grandes confusions

La pièce devrait amuser, en raison d’un tourbillon de confusions et de quiproquos autour de valises. «Il y a une valise pleine d’argent, une pleine de drogue et une autre avec des ­vêtements», annonce Roger Léger. Pour sa part, Marie-Pier Labrecque promet de «nombreuses situations loufoques et rocambolesques, bien loin d’une histoire macabre.»

Par ailleurs, Roger Léger est en plein tournage pour la prochaine saison des Pays d’en haut, tandis que Marie-Pier Labrecque poursuit ses tournages de la série O’. Celle-ci montera également sur les planches du Théâtre DenisePelletier dans la pièce Les bâtisseurs d’empire, aux côtés de Josée Deschênes et de Gabriel Sabourin.

Ciao papa!

♦Auteur: Jonathan Gagnon

♦Mise en scène: Josée Deschênes

♦Distribution: Jean-Pierre Chartrand, François-Xavier Dufour, Marie-Pier Labrecque, François L’Écuyer, Roger Léger, Daniel Thomas

♦Jusqu’au 12 août

♦Au Théâtre des Cascades (Montérégie)