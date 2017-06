Cale Fleury: Un petit frère heureux

CHICAGO | Au repêchage de 2014 à Philadelphie, Cale Fleury avait serré dans ses bras son grand frère, Haydn, avant qu’il grimpe sur l’estrade pour revêtir le chandail et la casquette des Hurricanes de la Caroline. Trois ans plus tard, les deux frangins ont inversé les rôles.



Le Canadien a sélectionné Cale Fleury avec son deuxième choix au troisième tour, la 87e sélection à ce repêchage. En 2014, Haydn avait patienté beaucoup moins longtemps dans les gradins en connaissant son sort dès le septième choix au total.



«Mon frère a été repêché en 2014, alors je l’ai vu passer à travers tout ce processus, a raconté Cale dans la zone réservée aux médias au United Center. C’est particulier de l’avoir avec moi aujourd’hui pour partager ce moment. Il m’a dit d’en profiter puisqu’on est repêché qu’une seule fois. »



«Je suis très excité. Je ne peux pas encore placer de mots sur mes émotions, a-t-il continué. Je suis soulagé et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve. Mais je me doutais que le Canadien allait me sélectionner. J’ai eu une bonne rencontre avec eux à Buffalo lors des examens physiques.»



En bon grand frère, Haydn savait que le tour de Cale était pour venir.



«Quand je faisais des entrevues avant mon repêchage, certaines équipes me parlaient de mon petit frère, a raconté l’espoir des Hurricanes. Je me rappelle que je leur disais qu’il serait également repêché dans la LNH. Je savais qu’il finirait pas vivre cette journée. Il a toujours su faire mentir les gens. Dans la Ligue junior de l’Ouest, il a été un choix de 4e tour. Il mesurait seulement 5 pi 8 po à cette époque. Il s’est développé un peu tardivement.»



«C’est une fierté pour toute la famille, a poursuivi Haydn. Mes parents ont fait plusieurs sacrifices pour nous. C’est une grosse journée pour mes parents aussi. Je sais qu’ils sont fiers de nous.»



Une équipe atroce



Malgré ses 18 ans, Cale Fleury portait déjà le « C » de capitaine avec le Ice de Kootenay. À sa troisième saison dans la Ligue junior de l’Ouest, il a obtenu 38 points (11 buts, 27 passes) en 70 rencontres. Il a toutefois terminé l’année avec un dossier de -61. Mais il y a un immense bémol avec cette statistique. Fleury jouait pour la pire équipe dans la WHL.



Le Ice a terminé l’année avec un désastreux dossier de 14-46-12, 177 buts marqués et 335 buts accordés.



«J’ai eu l’occasion d’apprendre beaucoup, car on m’a utilisé dans toutes les situations, a dit Cale au sujet de son équipe. Je jouais constamment contre les meilleurs attaquants adverses. J’ai donc appris autant que si nous avions eu une bonne saison. Peut-être même plus.»



Si on dit qu’un joueur apprend dans l’adversité, Cale a certainement fait un pas dans la bonne direction.



Un défenseur différent



Haydn et Cale se décrivent comme deux défenseurs différents.



«Il est plus stable que moi comme défenseur, a répondu Haydn qui jouait à Charlotte dans la Ligue américaine la saison denière. Il aime aussi sortir de grosses mises en échec. Il a appris énormément au cours des dernières saisons et il n’arrête pas de s’améliorer.»



«Je suis un défenseur différent, mais j’ai aussi une personnalité différente de celle de mon grand frère», a renchéri Cale.