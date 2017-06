ROBITAILLE, Yvette

(née Allard)



À Montréal, le 26 avril 2017, est décédée Yvette Allard, épouse de feu Jean-Paul Robitaille.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Jacqueline) et Sylvie (Michel), ses petites-filles Anik (Amar), Karine (Michael) et Caroline (Olivier), ses arrière-petits-enfants Maya, Sacha et Luca ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 juillet 2017 de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du Complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.