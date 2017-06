PHANEUF, Michel



À Beauharnois, le 18 juin 2017, à l’âge de 60 ans, est décédé M. Michel Phaneuf, fils de feu Germain Phaneuf et de feu Jeanne d’Arc Lavallée, originaire de St-Antoine-sur-Richelieu.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Serge (Gisèle Leclerc), Pierrette (Marcel Gagné), Gilles (Patricia Bond) et Louise (Daniel Allaire).Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces de même qu’autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le samedi 1er juillet 2017 de 10h à midi au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole se tiendra le samedi 1er juillet 2017 à midi en la chapelle du salon funéraire. Il reposera ultérieurement au cimetière paroissial de St-Antoine-sur-Richelieu.Tout témoignage de sympathie peut s’exprimer par un don à la Fondation québécoise du cancer.