BARSALOU, Gilles

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 juin 2017, à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur Gilles Barsalou.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Gilbert Boucher), Ginette (Ronald Quirion) et Serge (Sylvie Gaudreault); ses petits-enfants Betsie (Stéphan Nadeau), Magalie (Steven Upritchard), Stéfanie (Eric Gentile), Gilbert Beaulieu, Jean-Sébastien Beaulieu (Marguerite Rouleau), Patricia (Michel Brunet) et Patrick; ses 7 arrière-petits-enfants, son frère Claude ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieurlegare.com 450-359-0990le dimanche 2 juillet 2017 à compter de 10h. Une célébration de la Parole aura lieu le même jour à 14h, en la chapelle du complexe funéraire.La famille désire spécialement remercier Susy Berteau pour son dévouement ainsi que son amitié.