L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Derick Brassard se remet bien d’une opération qu’il a subie pour guérir une blessure à l’épaule droite.

C’est l’entraîneur-chef de la formation canadienne, Guy Boucher qui a mis à jour l’état de santé du joueur de 29 ans.

«Je lui ai parlé récemment et il a déjà recommencé à s’entraîner, a avoué Boucher dans une entrevue avec le Ottawa Citizen. Il a déjà eu une opération à son épaule et il s’en était bien remis. Les médecins tentent de mettre fin à ce problème et selon eux, tout s’est bien déroulé, sans complication.»

«Je crois que tout va rentrer dans l’ordre et qu’il devrait être rétabli pour le début de la saison.»

L’an passé, l’ancien des Rangers de New York et des Blue Jackets de Columbus a disputé 81 rencontres et amassé 39 points, dont 14 buts.