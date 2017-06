Des milliers d’enfants ont fait vibrer le Stade olympique cette fin de semaine

Présenté par

L’énergie était à son comble et les sourires se comptaient par milliers lors de la Grande récompense Nestlé Pure Life qui se déroulait de samedi à dimanche au Stade olympique.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Plus de 4000 élèves provenant de 23 écoles primaires étaient réunis pour l’évènement qui couronnait le défi Cubes Énergie du Grand Défi Pierre Lavoie.

Depuis 2015, Nestlé Pure Life commandite l’évènement afin de promouvoir l’importance d’une bonne hydratation pour un mode de vie sain.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Durant le mois de mai, 1426 écoles ont participé au programme en mettant de l’avant une panoplie d’initiatives axées sur la santé, l’engagement communautaire et l’activité physique.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Tandis que vingt écoles ont pris part à la Grande récompense par voie de tirage au sort, trois coups de cœur ont été choisis en s’étant démarqués par leur engagement considérable.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

En discutant avec la dynamique prof d’éducation physique Julie Giguère et ses élèves de L’Aquarelle de Saint-Bernard, on pouvait comprendre ce qui avait fait d’eux l'école Coup de cœur Nestlé Pure Life.

Chaque matin à 7:45, élèves, parents et membres du personnel étaient invités à parcourir un trajet de 250 mètres dans la cour d’école. L’objectif étant de cumuler les 10 499 km séparant la Beauce de Pyeongchang, où se dérouleront les prochains Jeux olympiques.

Si le défi était de taille, Rosalie Breton, 5e année, Alex Giroux et Alicia Bégin, finissants de 6e, confiaient n’avoir eu aucun doute qu’ils réussiraient l’exploit. Les deux plus vieux comptent même revenir prêter main-forte l’an prochain.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

À savoir si leurs iPad et console de jeux vidéo leur manquaient pendant le weekend de festivités, les trois ont répondu à l’unisson avec un « Non » des plus spontanés.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L'eau fournie par le commanditaire Nestlé Pure Life et une alimentation saine étaient amplement suffisantes pour galvaniser les troupes.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Cathy Pouliot du service de garde expliquait aussi à quel point les activités liées au Grand défi créaient un fort sentiment de solidarité et de fierté au sein de l’école. Voici leur réaction lorsqu'ils ont appris la bonne nouvelle :

Comme récompense, le commanditaire et près de 400 bénévoles avaient d’ailleurs mis le paquet pour donner aux enfants une expérience inoubliable.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Si ce qui se produisait sur scène était spectaculaire, voir 4000 enfants émerveillés l'était tout autant.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

« Pour Nestlé Pure life, ce partenariat va de soi, » explique Michel McArthur, directeur en amélioration continue chez Nestlé Waters Canada.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

« Nous sommes heureux de pouvoir soutenir ces enseignants, ces accompagnateurs, ces parents et ces élèves qui travaillent passionnément pour donner vie à cet évènement. »

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Au menu : animation, jeux, yoga, spectacle de haute voltige et une cour de récréation qui donnerait le goût à quiconque de retomber en enfance.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Les jeux gonflables ont fait bien des heureux!

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Le tout s'est terminé par un grand dodo sur le parterre du Stade pour reprendre des forces avant un dimanche à La Ronde.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

De toute évidence, l’avenir s’annonce prometteur et en santé avec ces jeunes.

