Drouin aura-t-il toute la latitude voulue?

CHICAGO | La question ne devrait pas se poser. C’est la logique même. Considérant les lacunes du Canadien à l’attaque, Jonathan Drouin devrait avoir carte blanche. Mais, à tort ou à raison, ils sont plusieurs à craindre que le nouveau venu ne puisse déployer ses habiletés offensives au maximum avec le Tricolore. C’est compréhensible puisque l’organisation montre un long historique en la matière.

Quand on a demandé à Claude Julien hier si Drouin aura la latitude de jouer selon son style, sa réponse ne s’est pas fait attendre.

«Pourquoi pas? a-t-il rétorqué.

«On cherche de l’attaque. On veut marquer des buts. Chaque équipe, incluant les Penguins de Pittsburgh, a une structure de jeu. Le joueur respecte le système, mais l’entraîneur doit respecter ses habiletés. »

Julien en a d’ailleurs profité pour passer un message à ceux qui lui reprochent d’être trop porté sur le jeu défensif.

«Peu importe ce qu’on dit de moi, je n’ai jamais menotté un joueur, surtout un joueur offensif, s’est-il défendu.

«Ce que j’aime, c’est qu’on récupère la rondelle le plus vite possible pour relancer l’attaque. Je veux marquer des buts autant que n’importe qui. Quand tu joues bien en défense et que tu reprends possession du disque, tu peux te porter à l’attaque. Je veux voir mon équipe plus souvent en territoire offensif qu’en zone défensive.»

On croirait entendre Jacques Lemaire. C’était sa ligne de conduite quand il était entraîneur. Rien ne lui déplaisait plus lorsqu’on le qualifiait d’entraîneur défensif. Il prenait le mors aux dents.

Pour lui, les reproches qu’on lui faisait relevaient de l’ignorance du jeu.

Talent spécial

Julien ne tarit pas d’éloges envers Drouin. Il estime qu’il a tous les atouts pour devenir la figure de proue du Canadien.

«Il possède un talent spécial, a-t-il déclaré.

«Les jeux qu’il fabrique et les buts qu’il marque sont beaux à voir. Il peut faire beaucoup de choses. Je suis tellement heureux que l’on ait eu l’occasion de l’obtenir. On a cédé en Mikhail Sergachev un joueur qui pourrait faire partie du premier duo de défenseurs de son équipe. Mais Drouin est encore jeune. On vient d’acquérir un joueur qui va être notre meilleur joueur.»

Hudon aura sa chance

Julien fait montre de la même ouverture d’esprit avec Charles Hudon.

«On ne peut affirmer à ce moment-ci qu’il fait partie de l’équipe, a-t-il prévenu.

«Mais ce que je peux dire, c’est qu’il aura toutes les chances du monde de se faire valoir.»

C’est tout ce que Hudon demande.

À lui de faire le reste.