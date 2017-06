CHAREST DAUPLAISE, Thérèse



À Saint-Eustache, le 30 mai 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Thérèse Dauplaise, épouse de Jean Charest.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jean, Dominique (Ronald), Suzanne (Luc), ses petits-enfants Geneviève, Nathalie, David, Joël, ses beaux-frères et belles-soeurs Cynthia (feu Bernard), André et Leslie, Guy et Francine, Jacquie (feu Luc), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 8 juillet 2017 à 11h, à l’église de Saint-Eustache, 123 rue Saint-Louis, Saint-Eustache, QC. La famille accueillera parents et amis à compter de 10h30 à l’église.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.514-483-1870