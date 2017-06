Festival de jazz: 5 incontournables

Dès mercredi, la métropole accueillera certains des plus grands noms des scènes musicales canadienne et internationale. D’ici là, Le Journal vous propose cinq artistes dont la venue à Montréal représentera à coup sûr certains des moments forts de la 38e édition du Festival de jazz.

King Crimson

Photo d'archives

Une autre venue très attendue est celle de la formation britannique King Crimson. Attendue le lundi 3 juillet à la Place des Arts, la tournée Radical Action promet d’atteindre un sommet de décibels particulièrement élevé; le ­leader Robert Fripp sera en effet flanqué de pas moins de quatre batteurs sur scène. Les fans de rock progressif ­trépignent déjà d’impatience.

Bob Dylan

Photo AFP

La véritable pièce de résistance de la programmation du Festival de jazz cet été est sans contredit le concert de Bob Dylan prévu au Centre Bell de Montréal, vendredi. La légende vivante de 76 ans offrira évidemment les pièces de Triplicate, son plus récent album, mais avec une carrière qui s’étire sur près de 60 ans, il y a fort à parier que la soirée risque d’être chargée en hits.

La La Land in Concert

Photo courtoisie

Depuis sa sortie sur les écrans en décembre dernier, le titre La La Land a fait couler beaucoup d’encre. D’abord encensée par les critiques, la comédie musicale de Damien Chazelle s’est ensuite fait remettre (par erreur!) l’Oscar du meilleur film destiné à Moonlight en février dernier. Aussi fâcheux soit-il, ce cafouillage monumental a tout de même permis de prolonger de plusieurs semaines le buzz entourant La La Land. Les cinéphiles pourront redécouvrir l’univers musical créé par Justin Hurwitz le 2 juillet prochain avec une projection spéciale (en version originale anglaise avec sous-titres français) accompagnée de l’Orchestre métropolitain de Montréal.

Melissa Etheridge et Joss Stone

Photo courtoisie

Deux grandes voix issues de deux générations­­­ différentes se succéderont sur la scène de la Place des Arts le mercredi 5 juillet alors que Melissa Etheridge et Joss Stone offriront un programme double 100 % soul. Elles puiseront tour à tour dans les pièces de leurs derniers albums respectifs, soit Memphis Rock & Soul et Water for Your Soul. Gageons tout de même qu’on pourra également y entendre les hits qui ont fait de chacune des chanteuses des stars à l’échelle mondiale.

Serena Ryder

Photo courtoisie

La chanteuse torontoise Serena Ryder effectuait le mois dernier un très ­attendu retour sur disque, près de cinq ans après le succès de son album Harmony­­­. L’interprète des tubes Stompa et What I Wouldn’t Do renouera finalement avec ses fans montréalais le 8 juillet, le dernier jour du ­Festival de jazz, près de trois ans après son ­dernier passage dans la métropole.