Hischier, un futur Selke dit Tourigny

CHICAGO | André Tourigny n’a pas cessé de vanter les talents de Nico Hischier, tout au long de la dernière saison avec les Mooseheads d’Halifax, et ce n’est pas parce qu’il ne fait plus partie de l’organisation des Maritimes qu’il a changé d’avis. Selon lui, le Suisse est un futur gagnant du trophée Selke dans la LNH.

«Lors du match des meilleurs espoirs, on les a vus les deux ensemble et on a vu que Nico était plus complet et avait plus de choses à offrir.»