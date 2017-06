Horizons nouveaux

On ne compte plus les événements entourant le 375e de Montréal. Les 19 arrondissements de la ville se joignent à la fête, par le truchement de l’organisme Accès culture et ses 60 lieux de diffusion culturelle, avec une importante programmation intitulée Un million d’horizons (1 x 19 = 1 000 000). Le public est donc convié tout l’été à plus de 20 lancements aux quatre coins de la ville. On parle de 50 artistes et duos d’artistes en arts visuels et numériques, 32 expositions professionnelles, 23 projets de rencontres culturelles et des centaines d’ateliers et d’activités de découvertes artistiques. Les œuvres sont inspirées du territoire, de l’histoire et de la poésie.