«Je ne vis pas dans le passé»

Encore bien active dans le milieu de la musique, Gabrielle Destroismaisons n’a pas lancé d’album solo depuis 2004. La chanteuse avait pourtant toutes les portes ouvertes devant elle, après avoir été sacrée Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ en 2001. Pourquoi une si longue absence sur disque? Le Journal a rencontré l’artiste de 34 ans qui a récemment fait un retour aux études pour terminer son secondaire.

«Ça fait longtemps, hein?» Lorsqu’on fait remarquer à Gabrielle Destroismaisons que son dernier album est sorti il y a 13 ans, la chanteuse mentionne qu’elle a préféré se tourner vers les spectacles de groupe (voir autre texte), ces dernières années, plutôt que d’avoir toute la pression sur elle. Photo d'archives «J’ai connu c’était quoi d’avoir du succès. Mais j’ai aussi connu c’était quoi d’avoir un album qui n’avait pas de succès. Des fois, ce n’est pas le bon timing. Des fois, il y a des nouveaux visages qui viennent dans le paysage musical.»

En 2000, le timing était parfait pour Gabrielle Destroismaisons. Quelques mois après avoir chanté pour l’émission Diva, l’interprète de 17 ans lançait son tout premier album solo, Etc... Alors qu’aux États-Unis, tous les yeux étaient rivés sur Britney Spears et Christina Aguilera, la jeune Gabrielle arrivait avec une chanson pop francophone très entraînante: Et cetera. Photo d'archives «Pour moi, c’est une chanson coup de cœur, bonbon, légère, dit-elle. Elle marche encore aujourd’hui. On me la demande tout le temps! Je la chante avec grand plaisir.»

Moins de succès

En quelques mois, le disque s’écoulait à plus de 100 000 exemplaires. Tout le monde s’arrachait Gabrielle Destroismaisons. Puis, à la sortie du deuxième album, trois ans plus tard, le «buzz» était moins là. Le deuxième disque s’est vendu deux fois moins que le premier. Puis le troisième s’est vendu deux fois moins que le deuxième.

«Il y a certaines choses qui auraient pu se passer dans la mise en marché du troisième album, dit Gabrielle, sans vouloir entrer dans les détails. C’est un excellent album que j’aime beaucoup. Mais il n’a pas eu la même envergure en termes de soutien. Les gens ne l’ont pas beaucoup su, que l’album était sorti.» Photo d'archives Un peu amère de cette expérience, elle s’est tournée vers les spectacles musicaux de groupes. Les années ont passé et le quatrième album n’a jamais vu le jour. «Je me suis souvent demandé si j’allais faire un autre disque, dit-elle. Si j’en sors un autre, je serai la productrice.»

Dans un avenir rapproché, elle ne se voit pas nécessairement sortir un album complet, mais plutôt un mini-­album de quelques chansons. «Je ­pourrais partir en tournée avec ça, dit-elle. Il faut créer un nouveau modèle pour les artistes pour pouvoir en vivre. Je ne suis pas certaine que l’album, c’est la solution.» Photo d'archives Finir son secondaire

Quand on lui demande comment elle voit son avenir en musique, Gabrielle Destroismaisons sourit. «Je suis très enthousiaste quand je pense à aujourd’hui et à demain. Je ne vis pas dans le passé. [...] À un moment donné, je me suis demandé si je voulais juste être une chanteuse dans la vie. J’ai ­décidé que j’avais le droit d’être plusieurs choses.»

En plus d’avoir lancé une ligne de bijoux qu’elle vend à ses spectacles, Gabrielle a décidé de retourner sur les bancs d’école, en 2014. «J’avais essayé deux fois, dans la vingtaine, de finir mon secondaire, à distance, et je n’étais motivée que pendant deux semaines. Là, je suis allée physiquement à l’école. Je trouvais ça important d’avoir mon diplôme d’études secondaires. Je voulais me faire ce cadeau-là à 30 ans, me prouver que j’étais capable de le finir.»

De retour dans une revue musicale