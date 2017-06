« Je veux gagner en NASCAR avant d’accrocher mon casque »

MONTMAGNY | Après deux reports, la troisième étape de la très relevée série NASCAR Pinty’s devrait enfin avoir lieu dimanche après-midi à l’Autodrome Chaudière dans la Beauce.

Les caprices de la météo ont forcé les promoteurs de cette piste située à Vallée-Jonction, à retarder leur événement d’une semaine, comme l’an passé d’ailleurs.

Les amateurs n’auront rien perdu pour attendre. Malgré un taux de participation limité à 15 engagés, on estime que près d’une dizaine d’entre eux, en majorité des Québécois par surcroît, sont des candidats logiques à la victoire.

L’un deux est Donald Theetge, un habitué de la place et un vétéran qui a appris à gagner à l’Autodrome Chaudière dans les championnats PASS et LMS.

Cette fois, c’est dans la discipline-reine du stock-car au pays, la série NASCAR Pinty’s qu’il souhaite réussir.

Associé à l’écurie de Scott Steckly, une des puissances du plateau, Theetge, originaire de Québec, s’est donné les moyens pour parader dans le cercle du vainqueur.

Ce Steckly a remporté quatre titres dans la série, plus que quiconque, avant de se consacrer à son rôle de propriétaire.

«Je devais faire une course avec lui l’an dernier, a expliqué Theetge, en entrevue au Journal. Finalement, j’en ai fait deux. Mon fait d’armes, c’est d’avoir réalisé la position de tête à Kawartha [en Ontario] en fin de saison dernière.

«Scott s’est dit tellement satisfait, qu’il a souhaité renouveler notre partenariat. J’ai accepté sa proposition.»

Sur tracés ovales seulement

Theetge veut toutefois se concentrer sur les sept étapes de la série disputées sur tracé ovale en 2017.

«Les pistes ovales, c’est ma force, poursuit-il. Je vais avoir bientôt 51 ans. Je ne serais pas capable de me battre avec les Kevin Lacroix, Andrew Ranger et Louis-Philippe Dumoulin, entre autres, sur les circuits routiers.

«Je ne suis pas gêné pour le dire. Finir septième ou huitième, ça ne m’intéresse pas.»

La patience est de mise à Vallée-Jonction et Theetge en est conscient.

«J’ai été éliminé dès le premier tour à Delaware, en Ontario, il y a quelques semaines. Il ne faut pas que cette situation se répète.»

Un accrochage l’impliquant avec son coéquipier Tagliani a mis le feu aux poudres dans l’écurie.

«Ça n’aurait jamais dû se produire, prétend-il. J’étais furieux. Mais bon, il faut passer à autre chose...

«J’adore Vallée-Jonction. Ce que j’aime, c’est qu’on peut doubler un adversaire par l’extérieur. Ça incite ton rival à te laisser une petite ouverture à l’intérieur. Ça donne un beau spectacle.»

Les intentions de Theetge sont claires. Il vise un podium devant son public. Et pourquoi pas la victoire?

«Il me reste six courses pour y parvenir, dit-il. Je veux gagner en NASCAR avant d’accrocher mon casque. Si je suis deuxième en fin de course à Vallée-Jonction, je vais tout faire pour remporter la victoire.»

► Homme d’affaires prospère, Theetge est copropriétaire, dans la région de Québec, de quatre concessions automobiles avec son frère Benoît, de cinq ans son cadet, qui a lui aussi connu un parcours fructueux en course automobile avant de tirer sa révérence en 2014.