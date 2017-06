Jérémy Gabriel pose avec une star de la porno au RockFest et l’Internet capote

Lancez la machine à rumeur! Après sa prestation devenue virale au RockFest, on retrouve maintenant Jérémy Gabriel sur une photo du studio porno AD4X en compagnie de la star Vandal Vyxen.

On se rappellera que le studio — qui disait vouloir tourner un nouveau film porno au festival — affirmait récemment qu’il verserait un montant de 10 000$ au chanteur s’il acceptait de collaborer avec l’entreprise.



Depuis cette publication, le cliché embrase le Web.



En plus de se retrouver sur Thuglife Québec (con-sé-cra-tion!), celui a été partagé des centaines de fois sur Facebook. Les commentaires sous l’image sont évidemment salaces à souhait. Prudence!



Est-ce que Jérémy aurait tourné son dos au pape pour goûter à la vie très «sexe, drogues et rock n’ roll» de Tommy Lee et autres membres de Mötley Crüe?



On en doute très, très fort, mais la photo demeure cocasse.



Bon Rockfest, Jérémy!