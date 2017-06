La confiance règne pour Alex Labbé

MONTMAGNY | Alex Labbé est un autre pilote à surveiller dimanche à Vallée-Jonction.

Et pour cause, il se sent, lui aussi, chez lui à l’Autodrome Chaudière, où il tentera de défendre sa victoire chèrement acquise à pareille date l’an dernier.

D’autant plus que le pilote de Saint-Albert a remporté la deuxième manche de la série NASCAR Pinty’s disputée le 3 juin dernier au circuit ovale de Delaware, en Ontario.

«C’est certain que je vais m’y présenter débordant de confiance, a relaté Labbé. J’y ai connu du succès dans le passé et je ne vois pas comment ça ne se poursuivrait pas.

«Notre début de saison est prometteur», a souligné le porte-couleurs de l’écurie Go Fas Racing appuyée par l’entreprise québécoise BRP.

Cinq Québécois en tête

Alex Labbé, un des grands espoirs du stock-car au Québec à 24 ans, a inscrit deux positions de tête en deux participations dans la série canadienne de NASCAR à Vallée-Jonction, et obtenu, outre sa victoire, une deuxième position à l’arrivée.

«Rien n’est acquis, avoue-t-il. La compétition est forte et je sais que bon nombre de pilotes ont les mêmes ambitions que moi.»

Après les deux étapes initiales de la saison en série NASCAR Pinty’s, cinq Québécois occupent les cinq premières places au classement cumulatif, soit, dans l’ordre, Kevin Lacroix (89 points), Labbé (86), Andrew Ranger (81), ainsi que les frères Louis-Philippe (79) et Jean-François Dumoulin (74).