La fusion des genres

Pianiste talentueux, réalisateur reconnu et fier détenteur de prix Grammy, Robert Glasper a le vent dans les voiles. Aux côtés des musiciens avec qui il forme le quartette Experiment, c’est au Théâtre Maisonneuve qu’il viendra nous présenter quelques-unes des pièces tirées de son plus récent album ArtScience, jeudi soir.

Au bout du fil, Robert Glasper nous semble être en pleine forme. Il faut dire que l’artiste de 39 ans, qui a toujours été courtois et décontracté, en entrevue, a le rire plutôt facile, ce qui rend l’échange d’autant plus agréable.

Bien que les sujets à aborder avec lui soient nombreux, nous nous attaquons d’emblée au prochain concert qu’il offrira chez nous, visite qui aura lieu dans le cadre de la 38e édition du Festival international de jazz de Montréal.

«La plupart du temps, lorsque je monte sur scène, j’attends de voir la foule, de prendre le pouls de la salle avant de décider ce que je vais jouer, nous a-t-il expliqué. Ainsi, nous adaptons chacune de nos prestations

à la foule pour laquelle nous jouons. Nous choisissons les deux premiers morceaux et après, nous y allons freestyle.»

Inqualifiable

Freestyle, mot que l’on pourrait traduire par «style libre», représente bien ArtScience, album paru en septembre. Alliant jazz, funk, soul, R&B et électro, le disque est pratiquement inqualifiable, au niveau du style. Cela tombe bien, puisque c’est exactement ce que le musicien et ses complices (Casey Benjamin, Derrick Hodge et Chris Dave) souhaitaient, lors de sa création.

«Nous voulions nous éloigner des styles R&B et hip-hop associés aux albums de la série Black Radio», a-t-il dit en parlant de ces deux opus, lancés en 2012 et 2013, auxquels ont collaboré nombre d’artistes, dont Erykah Badu, Norah Jones, Emili Sandé et Bilal, pour ne nommer que ceux-ci.

«Nous avons voulu toucher à plus de styles, sur ArtScience, a-t-il ajouté. J’ai donc invité tout le monde à arriver au studio avec des idées à présenter, et ce, sans égard au style.»

Autre différence notable par rapport à ses prédécesseurs: l’absence de featurings. Cette fois-ci, ce sont les musiciens, adeptes du vocodeur, qui interprètent les paroles de leurs chansons, principalement axées sur l’amour.

«Nous voulions montrer au public de quoi nous étions capables», a-t-il expliqué.

Horaire chargé

Avec le recul, Robert Glasper se dit étonné du succès remporté par la série Black Radio, qui a fait de lui une référence en matière de fusion entre le jazz et la musique urbaine.

Alors que le premier volume de Black Radio lui a valu le Grammy du meilleur album R&B, le deuxième lui a permis de mettre la main sur la statuette de la meilleure performance R&B traditionnelle pour sa reprise de Jesus Children of America (originalement de Stevie Wonder), sur laquelle on peut ­entendre Lalah Hathaway et Malcolm-Jamal Warner.

«J’espérais un succès sur la scène underground, quelque chose de cool, mais jamais je n’aurais pensé remporter un Grammy», a affirmé l’artiste, qui commencera sous peu à mettre en place le troisième volet de la série.

Depuis, le musicien – dont la notoriété a grimpé en flèche, il va sans dire – enchaîne les projets. Il a notamment collaboré aux albums primés To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar et ­Malibu d’Anderson Paak. Il a aussi réalisé la trame sonore du film biographique Miles Ahead, pour laquelle il a remporté un Grammy.

Depuis un an, il se consacre, avec son ami Terrace Martin, à la réalisation du prochain disque du pianiste Herbie Hancock. Il vient également de finaliser sa contribution (NDLR Il n’a pu nous dévoiler plus de détails, à ce sujet) au nouvel opus du rappeur Common.

«Avec Herbie, il y a beaucoup de gens impliqués. Je vais à Los Angeles travailler avec lui durant une semaine, puis je repars», a-t-il expliqué, précisant que Terrace et lui avaient passé du temps avec Pharrell Williams, récemment, pour les besoins de ce projet.

«Ç’a été difficile pour moi, au départ, de ne pas être fan. Par contre, Herbie est très humble. Ça me surprend encore lorsqu’il me pose des questions et me demande mon avis. C’est presque surréel.»

♦ Robert Glasper se produira au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 29 juin, dans le cadre du Festival de jazz. Plus d’informations au robertglasper.com.