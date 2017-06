La touche québécoise

La signature québécoise est présente dans des milliers de produits culturels partout dans le monde, que ce soit lorsqu’on écoute une série comme Le trône de fer ou qu’on assiste à un spectacle de Madonna. Qu’on parle de cirque, de cinéma, de télé, d’effets visuels ou de musique, l’industrie culturelle québécoise rayonne à l’international. Plusieurs intervenants se prononcent sur les raisons du succès des Québécois à l’étranger.

La télé québécoise

Des séries vues par des millions de personnes

Le Québec est présent chaque année au MIPCOM et MIPTV de Cannes, le plus grand marché ­d’émissions de télévision au monde. Depuis plusieurs années, nos meilleures productions télévisuelles rejoignent un public mondial et ont ainsi une deuxième vie.

«Lors des derniers MIPTV et MIPCOM, les entreprises exposant sous la bannière Québec créatif ont rapporté avoir conclu ou être à la veille de conclure près de 30 ententes de coproduction [...], représentant un montant totalisant plus de 170 millions de dollars. La France demeure le pays avec lequel les entreprises québécoises négocient le plus de coproductions, suivie de la Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Benelux», nous informait la SODEC en mars dernier.

Parmi les idées originales québécoises qui brillent sur la planète, notons la série à sketch LOL :-). Elle est diffusée dans plus de 130 pays, et ses comédiens, dont Martin Drainville et Sylvie Moreau, se font reconnaître même dans les rues de l’Italie.

La série Les beaux malaises est débarquée sur la chaîne M6 en France cette année, et suscite ­l’intérêt de l’Italie et de l’Allemagne, entre autres, en plus d’être sur Netflix depuis quelques mois dans sa version originale sous-titrée.

Les séries Les Bougons, Les ­Invincibles, Série Noire, Les Parent, La galère et Mensonges ont aussi été vendues à l’international, sans compter que des séries comme 30 vies et 19-2 ont reçu des nominations aux Emmy Awards.

«L’Europe regarde beaucoup ce que l’on fait et nous sommes reconnus au Québec pour notre efficacité, pour avoir développé une façon de faire avec les moyens dont on dispose, pour la qualité de nos artisans, de nos auteurs», expliquait au Journal Dominique Simard, directrice générale et financière d’Encore Télévision (Les beaux malaises, Pour Sarah) lors d’un entretien l’an dernier.

Impossible également de ne pas mentionner nos acteurs et actrices qui ont du succès dans des séries d’ailleurs, comme Caroline Dhavernas, Karine Vanasse et Suzanne Clément, entre autres.

Les effets spéciaux

Rodeo FX fait partie d’une dizaine d’entreprises québécoises spécialisées dans les effets visuels qui sont actives sur la scène internationale. La firme qui a des bureaux à Québec, à Montréal et à Los Angeles a travaillé sur une centaine de films et de séries télé, dont Le trône de fer, Hunger Games, Birdman, Furious 7 et 22 Jump Street.

La Firme Hybride, un leader mondial des effets spéciaux situé dans les Laurentides, a fait les effets spéciaux d’une séquence importante du film Rogue One: Une histoire de Star Wars. Le studio figure également au générique de films comme Avatar, L’arrivée et Hunger Games.

Pour Martin Pelletier, directeur du studio Rodeo FX, l’expertise québécoise dans les effets visuels repose, outre la qualité du travail effectué, sur l’expérience client.

«On essaie de s’éloigner d’un service rigide où il n’y a aucune flexibilité possible. On veut être transparent et nous voulons, autant à l’interne qu’à l’externe, être en mesure de nous retourner sur un dix sous rapidement», a-t-il fait remarquer, dans un entretien.

Martin Pelletier explique que plusieurs clients aiment travailler avec des firmes québécoises parce que c’est quelque chose de facile.

«On entend souvent dire, dans les commentaires, que c’est simple et plaisant. Le processus de création d’effets visuels, pour un film ou une série télé, peut durer trois mois et jusqu’à 12 et 15 mois. Si c’est cahoteux, dès le départ, et que les relations et les communications ne sont pas bonnes, c’est pénible pour les deux parties. On s’assure que le voyage pour se rendre sera aussi plaisant que la destination. Ce qui est probablement une des forces au-delà de la qualité que nous sommes capables d’atteindre et de livrer», a-t-il expliqué, précisant que le premier logiciel d’effets visuels en 3D était une création québécoise.

La musique

Des succès musicaux qui ne datent pas d’hier

De Robert Charlebois à Cœur de pirate en passant par Arcade Fire, le succès des vedettes musicales québécoises hors de nos frontières ne date pas d’hier.

«Ça fait longtemps que des artistes fonctionnent bien à l’étranger, qu’il y en a qui tournent. On pense au boum Montréal, il y a une dizaine d’années, avec les débuts d’Arcade Fire», observe Jason Bissessar, qui bosse à la division label management et marketing chez l’étiquette montréalaise Bonsound.

Historiquement, croit M. Bissessar, faire carrière à l’étranger n’est pas facile et ce sont les artistes issus d’une scène plus «traditionnelle» qui ont le mieux réussi.

On peut penser, entre autres, à Roch Voisine et à Isabelle Boulay, qui sont des stars en Europe.

Cela dit, les moyens d’attirer l’attention se sont multipliés avec les services d’écoute en continu. «Un groupe comme Milk & Bone a 14 millions d’écoutes sur Spotify et il en a grandement profité. Elles ont un agent de spectacle aux États-Unis et ont une super belle couverture des médias.»

Le cinéma

Un Oscar qui a tout changé

Denys Arcand l’ignorait sûrement à l’époque, mais quand il a remporté son Oscar pour Les invasions barbares, il a ouvert les portes de la planète à toute une génération de cinéastes québécois.

Pour le président des Films ­Séville, Patrick Roy, l’Oscar de Denys Arcand a été ni plus ni moins qu’un «tournant».

«Ensuite, Denis Villeneuve et Jean-Marc Vallée ont commencé à faire des films qui voyageaient beaucoup. Évidemment, Xavier Dolan a suivi. Quand un intérêt se développe pour une cinématographie dans un pays, la curiosité devient de plus en plus grande, ce qui fait que les gens s’intéressent davantage aux films québécois.»

Du coup, en plus de ses films, le Québec s’est mis à exporter ses réalisateurs. Certains sont très recherchés. Qu’on pense à ­Villeneuve, qui croule sous les propositions de films à Hollywood.

«Nos cinéastes ont la réputation d’être talentueux et de pouvoir faire des miracles avec peu d’argent», ce qui explique pourquoi ils sont recherchés par les producteurs étrangers», explique Patrick Roy.

Le cirque

Des acrobates et créateurs québécois reconnus

Le Cirque du Soleil est devenu, au fil des ans, un des plus grands représentants de la culture québécoise à l’étranger. La compagnie a contribué à ouvrir la voie à d’autres artistes circassiens sur le plan international.

En date d’aujourd’hui, le Cirque Éloize a donné plus de 4000 représentations dans 50 pays. Les 7 doigts de la main et Flip Fabrique, de Québec, parcourent le monde, eux aussi, tout comme de nombreux finissants de nos écoles de cirque. L’an dernier, le Cirque

Alphonse, une troupe de Lanaudière, recevait les éloges de nulle autre que Madonna, lors d’une représentation à Londres.

«Le Cirque du Soleil a été vu par 160 millions de spectateurs partout dans le monde, dans plus de 60 pays depuis 33 ans maintenant. Il y a peu de marchés que le cirque n’a pas encore conquis. [...] Notre produit est universel», soutient Marie-Hélène Lagacé, directrice des relations publiques et stratégies de communication.

«On a 20 spectacles qui se promènent actuellement dans le monde, sur tous les continents. On est en train de travailler très fort pour percer la Chine. C’est peut-être un des derniers bastions que le cirque n’avait pas encore conquis», ajoute-t-elle.

Il a toujours été extrêmement important pour la compagnie de faire rayonner les créateurs québécois dans ses productions, explique Marie-Hélène Lagacé, qui cite en exemple Michel Laprise, qui a travaillé pour Madonna.

«On croit beaucoup à la fibre créative des Québécois. Quand on a fait Love, des Beatles, présenté depuis 10 ans à Las Vegas, on a rencontré les gens des Beatles la première fois et on a eu des discussions sur les metteurs en scène. Ils nous ont fourni une liste de grands metteurs en scène américains et européens pour travailler sur ce show-là. On leur a dit qu’on allait travailler avec Dominic Champagne. C’est un de nos spectacles qui fonctionnent le mieux.»