Le retour d’UZEB, trois heures de blues et autres surprises

En ce samedi 24 juin, nous vous souhaitons à tous et à toutes la plus belle des Saint-Jean. Dans quatre jours, le Festival international de jazz prendra d’assaut le Quartier des spectacles. Pour cette première virée, voici nos suggestions pour les scènes intérieures et extérieures.

Jeudi 29 juin, pour le concert d’ouverture, le groupe fusion UZEB renouera avec son public. 25 ans après l’événement extérieur de 1992. Le guitariste Michel Cusson, le bassiste Alain Caron et le batteur Paul Brochu feront résonner leur funk acidulé dans la salle Wilfrid-Pelletier. Pour réentendre 60 rue des Lombards, Mister Moe et Fast Emotion, c’est un rendez-vous unique. Vendredi 30 juin, toujours à la salle Wilfrid­­­-Pelletier, le concert qui représente le meilleur rapport qualité/prix résonnera aux accents du blues. Télescopant tous les styles, vous pourrez entendre le chanteur et guitariste Buddy Guy, l’harmoniciste Charlie Musselwhite et les guitaristes chanteurs Steve Hiil/Matt Anderson. Photo courtoisie Hommage à Bob Walsh

Jeudi 29 juin, à 21 h et en reprise à 23 h, un gros spectacle nous attend. Sur la grande scène du Festival, le chanteur/harmoniciste Guy Bélanger et son complice, le pianiste et chef d’orchestre Jean-Fernand Girard rendront hommage au géant du blues Bob Walsh. Pour l’occasion, de nombreux invités sont attendus.

Si vous aimez l’atmosphère des boîtes de jazz, la sympathique Dièse Onze (411 A, St-Denis) recevra, jeudi 29 juin, le saxophoniste ténor Al McLean qui fera revivre l’univers du saxophoniste John Coltrane.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’a encore filtré sur le spectacle extérieur de préouverture qui célébrera le 375e anniversaire, le 28 juin. Soyez attentif !

Parce que les chants tirés de la Bible sont toujours émouvants, nous vous recommandons fortement le Harlem Gospel Choir, vendredi 30 juin, au Théâtre Maisonneuve, tout comme les soirées de swing, à partir de minuit à l’Astral. En compagnie des Speakeasy Electro Swing et du Pull-Up Selecta, préparez-vous à des nuits torrides !

L’Oumigmag Photo courtoisie ★★★★ Territoires - 270 Sessions En ce 24 juin où nous célébrons la fête du Québec, voici une nouveauté qui est de circonstance. Territoires est le premier disque du groupe L’Oumigmag, qui signifie en langue inuktitute «le bœuf musqué». Entre le jazz et la musique traditionnelle, cette exploration légèrement planante et poétique survole tant notre province que l’histoire amérindienne. En compagnie des musiciens Alex Dodier (saxophoniste), Philippe-Lussier Baillargeon (batteur et percussionniste), Stéphane Diamantakiou (contrebassiste) et Sébastien Sauvageau (guitariste et compositeur), vous partirez véritablement à l’aventure. De Pour la suite du monde au Lac Arthabaska, le bonheur frappe à votre porte.

3 concerts à surveiller