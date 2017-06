Le week-end culturel de Michel Rivard

Quel est votre récent coup de cœur littéraire?

Photo courtoisie

Le livre de Stéphanie Boulay, À l’abri des hommes et des choses, qui est un merveilleux roman. Celle que l’on appelle la moitié blonde des sœurs Boulay a un style d’écriture absolument unique. C’est une auteure à mes yeux qui a une plume extraordinaire et qui écrit aussi de beaux textes pour la chanson.

Quel est le film qui vous a séduit?

Photo courtoisie

Le documentaire de Guylaine Maroist, Michel Barbeau et Éric Ruel, Expo 67 Mission Impossible. C’est excellent! En fait, il s’agit de la face cachée de l’Expo 67. Ce n’est pas une simple visite des pavillons ou un témoignage sur ce que l’Expo a apporté, mais plutôt l’histoire de sa réalisation et surtout cette victoire contre la montre. J’ai été réellement impressionné par ce documentaire qui m’a fait voir une tout autre facette de l’événement. J’avais 16 ans à l’époque. À cet âge, je voyais principalement la magie de l’événement. Je prenais plaisir, chaque matin, à me rendre sur le pont Jacques-Cartier et je voyais les pavillons se construire, et comme plusieurs, je craignais que ce ne soit pas prêt à temps. Le film montre justement cette course folle.

Quel est le spectacle que vous avez apprécié?

Photo AFP

J’ai été particulièrement marqué par la pièce 887 de Robert Lepage, qui a joué un peu partout dans le monde. Ç’a été pour moi un énorme coup de cœur. Je suis un fan de Robert depuis ses débuts. Mais je dois admettre que cette pièce m’a vraiment touché d’un bout à l’autre. J’ai même acheté le livre de la pièce. La tournée n’est pas terminée, elle sera notamment en reprise au TNM à l’automne 2018. C’est à voir absolument!

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter?

Photo Ariane Labrèche

L’album de Philippe B, La grande nuit vidéo, ne me quitte pas. Je l’écoute une à deux fois par jour dans sa version vinyle. Je suis revenu au vinyle depuis cinq ans. C’est beaucoup plus agréable. La qualité sonore est pour moi supérieure et la tonalité est plus chaleureuse. J’adore même le rituel d’avoir à me lever pour changer de côté le disque. J’écoute sur Apple Music les nouveautés et lorsque je fais une découverte que j’aime, je cours acheter le disque vinyle.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre?

Photo courtoisie

J’aime beaucoup la série Plan B avec Louis Morissette et Magalie Lépine-Blondeau, du réalisateur Jean-François Asselin. C’est magnifique et elle rivalise très bien avec les séries américaines. On est dans les relations de couples et les relations humaines avec les échecs des gens ordinaires, tout en nous faisant reculer dans le temps. C’est une grande réussite, tant sur le plan de la réalisation que du scénario, auxquels s’ajoutent de belles performances d’acteurs.

On suit Michel Rivard